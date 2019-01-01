Герої з мульфільмів на стінах: у волинському селі завершили капітальний ремонт школи. ФОТО





Директорка школи Вікторія Ковбасюк показала світлини та відео ремонтних робіт, які провели у закладі пише



Особливо наголосила на оперативності робітників та керівників району. Також відзначила педагогів та батьків за допомогу в естетичному оформленні школи.



«Ми уже завтра чи в понеділок готові приймати дітей та розпочинати навчання. І знову ті слова вдячності, які «деякій громадськості» не подобаються. Ну і нехай. Від імені нашого усього колективу школи я щиро дякую голові Маневицької РДА – Андрію Линдюку та начальнику відділу освіти – Валентині Книш, які забезпечили всіма необхідними будматеріалами для ремонту згідно попередніх заявок!



Щиро дякую також техперсоналу, які вчасно та оперативно провели ремонтні робити в школі і уже на сьогоднішній день школа готова на 100%! А за естетичне оформлення школи та класів я дуже-дуже дякую педагогам та батькам, які проявили ініціативність, креативність та творчо попрацювали для наших діток!», – зазначила Вікторія Ковбасюк.



Зазначають, директорка показала перший клас та пообіцяла, що опублікує ще два класи(6 та 9), у яких також зробили капітальний ремонт та оформили під "Новий Освітній Простір".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В освітньому закладі села Велика Осниця закінчили капітальний ремонт і готові до нового навчального року.Директорка школипоказала світлини та відео ремонтних робіт, які провели у закладі пише Район. Маневичі Особливо наголосила на оперативності робітників та керівників району. Також відзначила педагогів та батьків за допомогу в естетичному оформленні школи.«Ми уже завтра чи в понеділок готові приймати дітей та розпочинати навчання. І знову ті слова вдячності, які «деякій громадськості» не подобаються. Ну і нехай. Від імені нашого усього колективу школи я щиро дякую голові Маневицької РДА –та начальнику відділу освіти –, які забезпечили всіма необхідними будматеріалами для ремонту згідно попередніх заявок!Щиро дякую також техперсоналу, які вчасно та оперативно провели ремонтні робити в школі і уже на сьогоднішній день школа готова на 100%! А за естетичне оформлення школи та класів я дуже-дуже дякую педагогам та батькам, які проявили ініціативність, креативність та творчо попрацювали для наших діток!», – зазначила Вікторія Ковбасюк.Зазначають, директорка показала перший клас та пообіцяла, що опублікує ще два класи(6 та 9), у яких також зробили капітальний ремонт та оформили під "Новий Освітній Простір".

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