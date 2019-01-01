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Герої з мульфільмів на стінах: у волинському селі завершили капітальний ремонт школи. ФОТО

Герої з мульфільмів на стінах: у волинському селі завершили капітальний ремонт школи. ФОТО
В освітньому закладі села Велика Осниця закінчили капітальний ремонт і готові до нового навчального року.

Директорка школи Вікторія Ковбасюк показала світлини та відео ремонтних робіт, які провели у закладі пише Район. Маневичі

Особливо наголосила на оперативності робітників та керівників району. Також відзначила педагогів та батьків за допомогу в естетичному оформленні школи.

«Ми уже завтра чи в понеділок готові приймати дітей та розпочинати навчання. І знову ті слова вдячності, які «деякій громадськості» не подобаються. Ну і нехай. Від імені нашого усього колективу школи я щиро дякую голові Маневицької РДА – Андрію Линдюку та начальнику відділу освіти – Валентині Книш, які забезпечили всіма необхідними будматеріалами для ремонту згідно попередніх заявок!

Щиро дякую також техперсоналу, які вчасно та оперативно провели ремонтні робити в школі і уже на сьогоднішній день школа готова на 100%! А за естетичне оформлення школи та класів я дуже-дуже дякую педагогам та батькам, які проявили ініціативність, креативність та творчо попрацювали для наших діток!», – зазначила Вікторія Ковбасюк.

Зазначають, директорка показала перший клас та пообіцяла, що опублікує ще два класи(6 та 9), у яких також зробили капітальний ремонт та оформили під "Новий Освітній Простір".
Герої з мульфільмів на стінах: у волинському селі завершили капітальний ремонт школи. ФОТО
Герої з мульфільмів на стінах: у волинському селі завершили капітальний ремонт школи. ФОТО

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Теги: капітальний ремонт, школа, волинь
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