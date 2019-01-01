На Волині 2-річна дитина отруїлась кавуном





Про це повідомили у



Нещодавно фахівці Ковельського міжміськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» проведели епідеміологічне розслідування по цьому факту. Зі слів матері, захворювання у дитини пов’язане саме з вживанням кавуна, придбаного на території селищного ринку.



Про даний факт можливого отруєння баштанною продукцією повідомили Ковельський підрозділ Держпродспоживслужби у Волинській області для вжиття заходів.



Перші ознаки отруєння кавуном з’являються через 1-6 годин після його вживання. Це – дискомфорт в кишківнику, нудота, головний біль, розлад шлунку, слабкість (саме з таким переліком звернулись у інфекційне відділення).



Варто зазначити, що більшість здорових людей не матиме проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні. Проте, якщо їх споживати з їжею або водою надто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду.



«Звертаємо увагу усіх поціновувачів цієї надзвичайно смачної та корисної ягоди: при купівлі кавуна визначити, чи містяться у ньому шкідливі речовини, практично неможливо. Але по його м’якоті можна багато чого зрозуміти:



- якщо в м’якоті кавуна є грубі жовті прожилки, їсти його не можна;

наявність одночасно чорних і білих кісточок чи слизу навколо них вказує на нітрати;

- кавун з величезною тріщиною в м’якоті ймовірно був також оброблений шкідливими добривами;

- ознаками нітратів у кавуні також є помаранчевий відтінок м’якоті, її пухка консистенція та грубі білясті волокна», – зазначають медики.



Слід також зазначити, що м’якоть нітратного кавуна може бути насиченого червоного кольору з легким фіолетовим відтінком, а волокна, що йдуть від центру до кірки, жовтого кольору. У хорошому кавуні вони білі. Зріз у кавуна з нітратами найчастіше рівний, глянцевий, а у справжнього — зернистий.



Щоб не отруїтися кавунами, краще купувати їх у сезон – з середини серпня, радять медики. Перед тим варто поцікавитись, чи наявні супровідні документи з результатами лабораторних досліджень на вміст нітратів та пестицидів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Голоби Ковельського району 2-річна дитина отруїлась кавуном з місцевого ринку.Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного лабораторного центру.Нещодавно фахівці Ковельського міжміськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» проведели епідеміологічне розслідування по цьому факту. Зі слів матері, захворювання у дитини пов’язане саме з вживанням кавуна, придбаного на території селищного ринку.Про даний факт можливого отруєння баштанною продукцією повідомили Ковельський підрозділ Держпродспоживслужби у Волинській області для вжиття заходів.Перші ознаки отруєння кавуном з’являються через 1-6 годин після його вживання. Це – дискомфорт в кишківнику, нудота, головний біль, розлад шлунку, слабкість (саме з таким переліком звернулись у інфекційне відділення).Варто зазначити, що більшість здорових людей не матиме проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні. Проте, якщо їх споживати з їжею або водою надто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду.«Звертаємо увагу усіх поціновувачів цієї надзвичайно смачної та корисної ягоди: при купівлі кавуна визначити, чи містяться у ньому шкідливі речовини, практично неможливо. Але по його м’якоті можна багато чого зрозуміти:- якщо в м’якоті кавуна є грубі жовті прожилки, їсти його не можна;наявність одночасно чорних і білих кісточок чи слизу навколо них вказує на нітрати;- кавун з величезною тріщиною в м’якоті ймовірно був також оброблений шкідливими добривами;- ознаками нітратів у кавуні також є помаранчевий відтінок м’якоті, її пухка консистенція та грубі білясті волокна», – зазначають медики.Слід також зазначити, що м’якоть нітратного кавуна може бути насиченого червоного кольору з легким фіолетовим відтінком, а волокна, що йдуть від центру до кірки, жовтого кольору. У хорошому кавуні вони білі. Зріз у кавуна з нітратами найчастіше рівний, глянцевий, а у справжнього — зернистий.Щоб не отруїтися кавунами, краще купувати їх у сезон – з середини серпня, радять медики. Перед тим варто поцікавитись, чи наявні супровідні документи з результатами лабораторних досліджень на вміст нітратів та пестицидів.

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