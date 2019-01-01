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Лучан закликають ділитися ідеями щодо реконструкції Театрального майдану

Лучан закликають ділитися ідеями щодо реконструкції Театрального майдану
До кінця літа управління містобудування та архітектури Луцької міської ради збирає пропозиції щодо реконструкції Театрального майдану.

Аби відібрати найкращі варіанти для участі у конкурсі, який оголосять згодом, лучан закликають поділитися своїм баченням, як має виглядати оновлена центральна площа міста, - інформує прес-служба Луцькради.

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Пропозиції просять надсилати на адресу управління містобудування та архітектури Луцької міської ради: вул. Лесі Українки, 35, каб.19, м. Луцьк, 43025. Адреса електронної пошти: [email protected] Телефон для довідок – (0332) 777 864.

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Теги: проект, Театральний майдан, Луцьк
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