Лучан закликають ділитися ідеями щодо реконструкції Театрального майдану
Сьогодні, 18:01
До кінця літа управління містобудування та архітектури Луцької міської ради збирає пропозиції щодо реконструкції Театрального майдану.
Аби відібрати найкращі варіанти для участі у конкурсі, який оголосять згодом, лучан закликають поділитися своїм баченням, як має виглядати оновлена центральна площа міста, - інформує прес-служба Луцькради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку запускають конкурс проектів реконструкції Театрального майдану. ВІДЕО
Пропозиції просять надсилати на адресу управління містобудування та архітектури Луцької міської ради: вул. Лесі Українки, 35, каб.19, м. Луцьк, 43025. Адреса електронної пошти: [email protected] Телефон для довідок – (0332) 777 864.
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Аби відібрати найкращі варіанти для участі у конкурсі, який оголосять згодом, лучан закликають поділитися своїм баченням, як має виглядати оновлена центральна площа міста, - інформує прес-служба Луцькради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку запускають конкурс проектів реконструкції Театрального майдану. ВІДЕО
Пропозиції просять надсилати на адресу управління містобудування та архітектури Луцької міської ради: вул. Лесі Українки, 35, каб.19, м. Луцьк, 43025. Адреса електронної пошти: [email protected] Телефон для довідок – (0332) 777 864.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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