Лучан закликають ділитися ідеями щодо реконструкції Театрального майдану





Аби відібрати найкращі варіанти для участі у конкурсі, який оголосять згодом, лучан закликають поділитися своїм баченням, як має виглядати оновлена центральна площа міста, - інформує прес-служба Луцькради.



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Пропозиції просять надсилати на адресу управління містобудування та архітектури Луцької міської ради: вул. Лесі Українки, 35, каб.19, м. Луцьк, 43025. Адреса електронної пошти:

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