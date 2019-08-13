Ігор Лапін отримав повістку на допит від ДБР
Сьогодні, 16:58
Народний депутат VIII скликання від «Народного фронту» Ігор Лапін отримав повістку на допит. Справу розпочато за заявою регіоналів Шуфрича і Німченка.
Про це він сказав в ексклюзивному коментарі телеканалу НАШ.Максі-ТВ, – пише ВАР.
Лапін коментував допит п’ятого президента Петра Порошенка в ДБР. Він пояснив: через те, що стосовно Порошенка зареєстровано низку проваджень, по кожному має пройти окремий допит.
«Я завтра (13 серпня, – ред.) теж йду до ДБР, тому що мені прийшла повістка... У якій справі – не знаю. Бачив тільки ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, – ред.) і ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, – ред.). От мені цікаво, яку я владу там захопив – не знаю», – розповів він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він сказав в ексклюзивному коментарі телеканалу НАШ.Максі-ТВ, – пише ВАР.
Лапін коментував допит п’ятого президента Петра Порошенка в ДБР. Він пояснив: через те, що стосовно Порошенка зареєстровано низку проваджень, по кожному має пройти окремий допит.
«Я завтра (13 серпня, – ред.) теж йду до ДБР, тому що мені прийшла повістка... У якій справі – не знаю. Бачив тільки ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, – ред.) і ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, – ред.). От мені цікаво, яку я владу там захопив – не знаю», – розповів він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Ігор Лапін отримав повістку на допит від ДБР
Сьогодні, 16:58
Тимчасово не їздять тролейбуси з Луцька до села Гаразджа
Сьогодні, 16:45
Оля Полякова представить у Луцьку нове шоу
Сьогодні, 16:42
На Волині 2-річна дитина отруїлась кавуном
Сьогодні, 16:33
Герої з мульфільмів на стінах: у волинському селі завершили капітальний ремонт школи. ФОТО
Сьогодні, 16:28