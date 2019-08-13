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Ігор Лапін отримав повістку на допит від ДБР

Ігор Лапін отримав повістку на допит від ДБР
Народний депутат VIII скликання від «Народного фронту» Ігор Лапін отримав повістку на допит. Справу розпочато за заявою регіоналів Шуфрича і Німченка.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі телеканалу НАШ.Максі-ТВ, – пише ВАР.

Лапін коментував допит п’ятого президента Петра Порошенка в ДБР. Він пояснив: через те, що стосовно Порошенка зареєстровано низку проваджень, по кожному має пройти окремий допит.

«Я завтра (13 серпня, – ред.) теж йду до ДБР, тому що мені прийшла повістка... У якій справі – не знаю. Бачив тільки ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, – ред.) і ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, – ред.). От мені цікаво, яку я владу там захопив – не знаю», – розповів він.


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Теги: Ігор Лапін
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