Ігор Лапін отримав повістку на допит від ДБР

Ігор Лапін отримав повістку на допит. Справу розпочато за заявою регіоналів Шуфрича і Німченка.



Про це він сказав в ексклюзивному коментарі телеканалу НАШ.Максі-ТВ, – пише



Лапін коментував допит п’ятого президента Петра Порошенка в ДБР. Він пояснив: через те, що стосовно Порошенка зареєстровано низку проваджень, по кожному має пройти окремий допит.



«Я завтра (13 серпня, – ред.) теж йду до ДБР, тому що мені прийшла повістка... У якій справі – не знаю. Бачив тільки ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, – ред.) і ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, – ред.). От мені цікаво, яку я владу там захопив – не знаю», – розповів він.





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