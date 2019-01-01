«Лівою рукою керує диявол»: волинська дослідниця розповіла про ставлення до шульг у минулому

13 серпня відзначають Міжнародний день шульги. Він створений для того, аби привернути увагу громадськості до проблем ліворуких людей. Кілька десятилять тому учителі змушували учнів писати правою, вихователі перед їжею прив’язували ліву руку дитини, щоб вона тримала ложку правою. Журналісти поспілкувалися з лучанами і розпитали, як вони ставляться до "ліроручок".– шульга. Каже, що через це в дитинстві виникали деякі проблеми, особливо важко було писати. Але попри це мама його не перевчала, як колись було заведено.Хлопець каже, шульгам за бажанням можна пристосуватися до праворукого світу. І з радістю дає приклад – грає на гітарі правою.Історикрозповідає, що у середньовіччі шульг боялися. Тоді вважали, що лівою рукою керує диявол, тож на іконах нечисть зображали ліворукими. В часи інквізиції шульг навіть спалювали на вогнищі. А Петро I заборонив їм свідчити у суді, вважаючи таких людей нечистими на руку. Незаконні доходи і зараз називають «ліваком». А про подружню зраду кажуть – «ходити наліво». У радянському союзі ж таке переучування мало практичний характер.Нині у світі, за різними даними, від 5 до 10 % людей шульги. У них домінує права півкуля мозку, яка відповідає за інтуїцію та образне мислення. Тож такі люди – як правило більш творчі.Окрім того вони часто мають перевагу в спорті. То ж перевчати дитину не варто, кажуть лікарі.Тим паче, що переучування дитини може призвезти до серйозних проблем з психічним здоров’ям: неврозів, розладів сну й апетиту, постійної дратівливості та внутрішнього дискомфорту.