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У Луцьку «працівники соцслужби» вкрали в бабусі 21 тисячу гривень

У Луцьку «працівники соцслужби» вкрали в бабусі 21 тисячу гривень
У Луцьку шахраї поцупили в бабусі 21 тисячу гривень.

Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

Інцидент трапився учора, 12 серпня. Жертвою зловмисників стала 92-річна лучанка.

Назвавшись працівниками соціальної служби, спритники проникли у помешкання бабусі та, відволікши її увагу, заволоділи 21 тисячею гривень.


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Теги: шахраї, гроші, Волинь
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