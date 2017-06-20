У Луцьку «працівники соцслужби» вкрали в бабусі 21 тисячу гривень





Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.



Інцидент трапився учора, 12 серпня. Жертвою зловмисників стала 92-річна лучанка.



Назвавшись працівниками соціальної служби, спритники проникли у помешкання бабусі та, відволікши її увагу, заволоділи 21 тисячею гривень.





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