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Пив коньяк в салоні автомобіля: на Волині спіймали п'яного водія

Пив коньяк в салоні автомобіля: на Волині спіймали п'яного водія
На Волині патрульні спіймали п'яного водія.

Так, екіпаж патрульних отримав повідомлення, що водій спить в автомобілі і можливо є нетверезим, - пише патрульна поліція Волинської області.

Патрульні помітили авто, коли водій виїжджав з автомийки з відчиненим багажником.

Правоохоронці встановили, що 35-річний рожищанин справді мав ознаки сп’яніння, до того ж, у нього було відсутнє посвідчення водія. Чоловік повідомив, що вживав коньяк в салоні автомобіля. Тож на нього оформили належні адмінматеріали.


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Теги: авто, п'яний водій
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