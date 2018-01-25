Пив коньяк в салоні автомобіля: на Волині спіймали п'яного водія

На Волині патрульні спіймали п'яного водія.Так, екіпаж патрульних отримав повідомлення, що водій спить в автомобілі і можливо є нетверезим, - пише патрульна поліція Волинської області.Патрульні помітили авто, коли водій виїжджав з автомийки з відчиненим багажником.Правоохоронці встановили, що 35-річний рожищанин справді мав ознаки сп’яніння, до того ж, у нього було відсутнє посвідчення водія. Чоловік повідомив, що вживав коньяк в салоні автомобіля. Тож на нього оформили належні адмінматеріали.