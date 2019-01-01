На Волині затримали водія з підробленими документами
Сьогодні, 17:30
Сьогодні вдень екіпаж патрульних зупинив Volkswagen Passat, який рухався зі швидкістю 83 км/год у населеному пункті при дозволеній швидкості 50 км/год.
Так, за кермом перебував 24-річний хлопець із смт. Турійськ, - повідомляє патрульна поліція Волині.
Під час спілкування водій нервувався, що викликало підозру. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу одразу помітили ознаки підробки. Номер на шасі автомобіля не відповідав тому, який був відображений в реєстраційному документі.
Для встановлення деталей викликали слідчо-оперативну групу, автомобіль доставили до Ковельського відділку поліції.
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Так, за кермом перебував 24-річний хлопець із смт. Турійськ, - повідомляє патрульна поліція Волині.
Під час спілкування водій нервувався, що викликало підозру. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу одразу помітили ознаки підробки. Номер на шасі автомобіля не відповідав тому, який був відображений в реєстраційному документі.
Для встановлення деталей викликали слідчо-оперативну групу, автомобіль доставили до Ковельського відділку поліції.
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