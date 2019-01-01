На Волині затримали водія з підробленими документами





Так, за кермом перебував 24-річний хлопець із смт. Турійськ, - повідомляє



Під час спілкування водій нервувався, що викликало підозру. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу одразу помітили ознаки підробки. Номер на шасі автомобіля не відповідав тому, який був відображений в реєстраційному документі.



Для встановлення деталей викликали слідчо-оперативну групу, автомобіль доставили до Ковельського відділку поліції.

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