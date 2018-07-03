Волинянам дали поради, як вибрати якісну подушку





Про це йдеться на сайті



Зазначають, хороша подушка під час сну повинна підтримувати і голову, і шийний відділ хребта. З цієї ж причини завжди радять лягати так, щоб на подушці виявилися і голова, і шия.



Якщо людина спить без подушки, шийний відділ хребта не розслабляється, хребці шиї викривляються, що може призвести до виникнення головних болів і болів в спині.



Пропонують ознаки, що дозволяють перевірити, чи підходить подушка, на якій ви спите, для повноцінного відпочинку:



Якщо ваша рука постійно влаштовується під подушку або під голову, то подушка занадто низька. Якщо виникає відчуття незручності, причиною може бути занадто висока подушка. Якщо шия вранці болить, а плечі дерев’яніють, то подушка занадто низька, а матрац дуже жорсткий.



Як вибрати подушку?



При виборі подушки потрібно звертати увагу на параметри, від яких це залежить. Розмір подушки у цьому випадку не є принциповим, тому можна вибрати такий, який більше подобається. А ось форма, висота, жорсткість і якість наповнювача подушки – параметри важливі і на них потрібно звернути особливу увагу.



Також залежно від форми, подушки діляться на класичні та ортопедичні. Класичні подушки – це звичайні подушки квадратної або прямокутної форми. Ортопедичні подушки випускаються у формі валиків або подушок з виїмками для голови.



Однак з приводу ортопедичних подушок існує дві думки. Одні фахівці вважають, що ортопедичні подушки краще підходять задля нічного сну, а для нетривалого відпочинку або читання, оскільки вони – занадто жорсткі, не можуть змінювати форму, а високий і твердий бортик може стати причиною болів в шиї.



Інші стверджують, що ортопедичні подушки відмінно підтримують голову під час сну і знижують навантаження на шию, тому особливо рекомендовані тим, у кого є проблеми з хребтом, особливо шийним відділом.



Як правило, висота більшості подушок становить від 6 до 16 см, а більшості людей підходять подушки висотою 10-14 см. Але краще підібрати висоту подушки індивідуально: вона повинна дорівнювати ширині вашого плеча.



Зазначають, вибір жорсткості подушки залежить від вашої звичайної пози під час сну. Якщо вам зручніше спати на боку, краще купити жорстку подушку, щоб була хороша опора для голови і шиї. Якщо зазвичай ви спите на спині, вам підійде подушка середньої жорсткості. Якщо любите спати на животі – потрібна м’яка подушка.



Не дивлячись на різноманіття різних наповнювачів подушок, їх можна розділити на два класи – натуральні і синтетичні, кожен з яких має свої переваги і недоліки.



Натуральні наповнювачі – природні та екологічні, але людям, що страждають на алергію, деякі з них не підходять. Крім того подушки з натуральними наповнювачами бувають досить дорогими, а також потребують спеціального догляду.



Синтетичні наповнювачі – як правило, дешевше, ніж натуральні. Доглядати за ними легше – більшість з них можна прати навіть у пральній машині. Але багато хто ставиться до них насторожено з причини їх ненатуральності.



Подушки, наповнювачем яких є пух і перо. На одностайну думку фахівців, подушка, наповнена пухом і пером, – була, є і буде кращою подружкою будь-якого любителя добре поспати. Звичайно, в тому випадку, якщо у нього немає алергії на пух і пір’я.



Подушки, наповнені овечою вовною. Позитивом подушок з овечою вовною є те, що вони можуть позитивно впливати на здоров’я людини. Позитивний ефект обумовлений тим, що дотичні шерстяні волокна утворюють електростатичне поле. Вовняні подушки можуть надати благотворний ефект при таких захворюваннях як ревматизм, болі в м’язах і суглобах.



Недоліком подушок, наповнених овечою вовною - є те, що наповнювач може звалятися вже через кілька місяців експлуатації. Також подушки з овечої вовни протипоказані людям, страждаючим алергією.



Подушки, наповнені натуральним шовком. Кокони тутового шовкопряда акуратно розрізають і розтягують – виходить невагоме, як павутина, полотно.. Натуральний шовк гіпоалергенний, що не звалюється і не пахне. Недолік шовкових подушок – висока ціна.



Подушки з рослинними наповнювачами – гречане лушпиння, «шишки» хмелю, оболонка рису, трави. Переваги подушок з рослинними наповнювачами: мають аромотерапевтичними властивостями, дозволяють швидше розслабитися, ідеально повторюють контури голови, масажують шкіру, не викликають алергію.



Недоліки: середній термін служби подушок з рослинними наповнювачами становить всього близько 2 років.



Натуральний латекс виготовляється зі спіненого каучуку – смоли тропічного дерева гевея. Цей матеріал застосовують в основному при виготовленні дорогих ортопедичних подушок. Подушка з натурального латексу, напевно, сама довговічна: вона здатна прослужити близько 20 років, при цьому залишаючись пружною, і в той же час м’якою.



Подушки, наповнені ватою. Ватні подушки – найдешевші серед подушок з натуральними наповнювачами. Такі подушки не викликають алергії, але вата швидко скачується, і подушка приходить в непридатність.



Подушки з синтетичними наповнювачами. Для тих, кому алергія на природні наповнювачі не дозволяє спати на натуральних подушках, підійдуть гіпоалергенні подушки з синтетичними наповнювачами. Існує кілька видів синтетичних наповнювачів для подушок:



Синтепон – недорогий варіант синтетичного наповнювача подушок. Подушки, наповнені синтепоном, не викликають алергії, нічим не пахнуть, в них не заводяться кліщі. Їх можна експлуатувати протягом 7-10 років. Синтепонові подушки можна прати в пральній машині.



Комфорель – один з найбільш популярних синтетичних наповнювачів, являє собою кульки з пухнастого синтетичного волокна. Подушка, наповнена комфорель, не викликає алергії, відмінно зберігає форму, легко переться.



Холофайбер – вважається одним з кращих синтетичних замінників пуху і пера. Наповнені холофайбером подушки можна прати при температурі до 40 градусів. Більш жорсткі ортопедичні подушки наповнюють сумішшю холофайбера і овечої вовни.



Силіконові подушки, практично також як і їх більш відомі силіконові колеги, відрізняються підвищеною пружністю і здатністю швидко відновлювати форму. Ще однією особливістю силіконових подушок є те, що чим більше їх збиваєш, тим більше великими і високими вони стають.



Зазначають, матеріал з ефектом пам’яті – реагує на тиск і тепло, приймає форму тіла. При знятті тиску повільно (за 1-2 сек) відновлює форму. Матеріали з ефектом пам’яті можуть бути жорсткими і м’якими. Виготовляються як на основі синтетичних пін (поліуретану) . так і латексу (меморілатекс). Важливо пам’ятати, що подушки з ефектом пам’яті ні в якому разі не можна прати. Вода руйнує структуру подушки і ефект пам’яті втрачається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянам розповіли про переваги та недоліки подушок з натуральними і синтетичними наповнювачами.Про це йдеться на сайті Держпроспоживслужби у Волинській області. Зазначають, хороша подушка під час сну повинна підтримувати і голову, і шийний відділ хребта. З цієї ж причини завжди радять лягати так, щоб на подушці виявилися і голова, і шия.Якщо людина спить без подушки, шийний відділ хребта не розслабляється, хребці шиї викривляються, що може призвести до виникнення головних болів і болів в спині.Якщо ваша рука постійно влаштовується під подушку або під голову, то подушка занадто низька. Якщо виникає відчуття незручності, причиною може бути занадто висока подушка. Якщо шия вранці болить, а плечі дерев’яніють, то подушка занадто низька, а матрац дуже жорсткий.При виборі подушки потрібно звертати увагу на параметри, від яких це залежить. Розмір подушки у цьому випадку не є принциповим, тому можна вибрати такий, який більше подобається. А ось форма, висота, жорсткість і якість наповнювача подушки – параметри важливі і на них потрібно звернути особливу увагу.Також залежно від форми, подушки діляться на класичні та ортопедичні. Класичні подушки – це звичайні подушки квадратної або прямокутної форми. Ортопедичні подушки випускаються у формі валиків або подушок з виїмками для голови.Однак з приводу ортопедичних подушок існує дві думки. Одні фахівці вважають, що ортопедичні подушки краще підходять задля нічного сну, а для нетривалого відпочинку або читання, оскільки вони – занадто жорсткі, не можуть змінювати форму, а високий і твердий бортик може стати причиною болів в шиї.Інші стверджують, що ортопедичні подушки відмінно підтримують голову під час сну і знижують навантаження на шию, тому особливо рекомендовані тим, у кого є проблеми з хребтом, особливо шийним відділом.Як правило, висота більшості подушок становить від 6 до 16 см, а більшості людей підходять подушки висотою 10-14 см. Але краще підібрати висоту подушки індивідуально: вона повинна дорівнювати ширині вашого плеча.Зазначають, вибір жорсткості подушки залежить від вашої звичайної пози під час сну. Якщо вам зручніше спати на боку, краще купити жорстку подушку, щоб була хороша опора для голови і шиї. Якщо зазвичай ви спите на спині, вам підійде подушка середньої жорсткості. Якщо любите спати на животі – потрібна м’яка подушка.Не дивлячись на різноманіття різних наповнювачів подушок, їх можна розділити на два класи – натуральні і синтетичні, кожен з яких має свої переваги і недоліки.– природні та екологічні, але людям, що страждають на алергію, деякі з них не підходять. Крім того подушки з натуральними наповнювачами бувають досить дорогими, а також потребують спеціального догляду.– як правило, дешевше, ніж натуральні. Доглядати за ними легше – більшість з них можна прати навіть у пральній машині. Але багато хто ставиться до них насторожено з причини їх ненатуральності.Подушки, наповнювачем яких є пух і перо. На одностайну думку фахівців, подушка, наповнена пухом і пером, – була, є і буде кращою подружкою будь-якого любителя добре поспати. Звичайно, в тому випадку, якщо у нього немає алергії на пух і пір’я.Подушки, наповнені овечою вовною. Позитивом подушок з овечою вовною є те, що вони можуть позитивно впливати на здоров’я людини. Позитивний ефект обумовлений тим, що дотичні шерстяні волокна утворюють електростатичне поле. Вовняні подушки можуть надати благотворний ефект при таких захворюваннях як ревматизм, болі в м’язах і суглобах.Недоліком подушок, наповнених овечою вовною - є те, що наповнювач може звалятися вже через кілька місяців експлуатації. Також подушки з овечої вовни протипоказані людям, страждаючим алергією.Подушки, наповнені натуральним шовком. Кокони тутового шовкопряда акуратно розрізають і розтягують – виходить невагоме, як павутина, полотно.. Натуральний шовк гіпоалергенний, що не звалюється і не пахне. Недолік шовкових подушок – висока ціна.Подушки з рослинними наповнювачами – гречане лушпиння, «шишки» хмелю, оболонка рису, трави. Переваги подушок з рослинними наповнювачами: мають аромотерапевтичними властивостями, дозволяють швидше розслабитися, ідеально повторюють контури голови, масажують шкіру, не викликають алергію.Недоліки: середній термін служби подушок з рослинними наповнювачами становить всього близько 2 років.Натуральний латекс виготовляється зі спіненого каучуку – смоли тропічного дерева гевея. Цей матеріал застосовують в основному при виготовленні дорогих ортопедичних подушок. Подушка з натурального латексу, напевно, сама довговічна: вона здатна прослужити близько 20 років, при цьому залишаючись пружною, і в той же час м’якою.Подушки, наповнені ватою. Ватні подушки – найдешевші серед подушок з натуральними наповнювачами. Такі подушки не викликають алергії, але вата швидко скачується, і подушка приходить в непридатність.Подушки з синтетичними наповнювачами. Для тих, кому алергія на природні наповнювачі не дозволяє спати на натуральних подушках, підійдуть гіпоалергенні подушки з синтетичними наповнювачами. Існує кілька видів синтетичних наповнювачів для подушок:Синтепон – недорогий варіант синтетичного наповнювача подушок. Подушки, наповнені синтепоном, не викликають алергії, нічим не пахнуть, в них не заводяться кліщі. Їх можна експлуатувати протягом 7-10 років. Синтепонові подушки можна прати в пральній машині.Комфорель – один з найбільш популярних синтетичних наповнювачів, являє собою кульки з пухнастого синтетичного волокна. Подушка, наповнена комфорель, не викликає алергії, відмінно зберігає форму, легко переться.Холофайбер – вважається одним з кращих синтетичних замінників пуху і пера. Наповнені холофайбером подушки можна прати при температурі до 40 градусів. Більш жорсткі ортопедичні подушки наповнюють сумішшю холофайбера і овечої вовни.Силіконові подушки, практично також як і їх більш відомі силіконові колеги, відрізняються підвищеною пружністю і здатністю швидко відновлювати форму. Ще однією особливістю силіконових подушок є те, що чим більше їх збиваєш, тим більше великими і високими вони стають.Зазначають, матеріал з ефектом пам’яті – реагує на тиск і тепло, приймає форму тіла. При знятті тиску повільно (за 1-2 сек) відновлює форму. Матеріали з ефектом пам’яті можуть бути жорсткими і м’якими. Виготовляються як на основі синтетичних пін (поліуретану) . так і латексу (меморілатекс). Важливо пам’ятати, що подушки з ефектом пам’яті ні в якому разі не можна прати. Вода руйнує структуру подушки і ефект пам’яті втрачається.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію