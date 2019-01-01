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На Тернопільщині чоловік обікрав священника під час служби в храмі

На Тернопільщині чоловік обікрав священника під час служби в храмі
На Тернопільщині невідомий викрав телефон у священника храму, коли той був на богослужінні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Зі слів потерпілого, мобільний він залишив у підсобному приміщенні, адже йшов на службу. Коли ж повернувся, то помітив, що його речі розкидані і зник дорогий мобільний.

Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий житель Тернопільського району. У скоєному 50-річний зловмисник зізнався.

Триває досудове розслідування.

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Теги: крадіжка, священник
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