На Тернопільщині чоловік обікрав священника під час служби в храмі
Сьогодні, 17:41
На Тернопільщині невідомий викрав телефон у священника храму, коли той був на богослужінні.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Зі слів потерпілого, мобільний він залишив у підсобному приміщенні, адже йшов на службу. Коли ж повернувся, то помітив, що його речі розкидані і зник дорогий мобільний.
Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий житель Тернопільського району. У скоєному 50-річний зловмисник зізнався.
Триває досудове розслідування.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Зі слів потерпілого, мобільний він залишив у підсобному приміщенні, адже йшов на службу. Коли ж повернувся, то помітив, що його речі розкидані і зник дорогий мобільний.
Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий житель Тернопільського району. У скоєному 50-річний зловмисник зізнався.
Триває досудове розслідування.
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