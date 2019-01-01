У волинянки злодій «обчистив» квартиру на 150 тисяч
Сьогодні, 17:51
У Ковелі пограбували приватне помешкання.
За даними поліції, 4 серпня цього року в період з 14:00 по 23:00 невстановлена особа шляхом підбору ключа проникла до квартири ковельчанки, звідки таємно викрала смартфон «Huawei», ноутбук «ASUS», 25 філлерів марок «Прінцес» та «Неорамі» для ін’єкцій в косметології, а також ювелірні вироби, чим завдала останній майнової шкоди на загальну суму 150 тисяч гривень, - пише Район.Ковель.
Під час огляду місця події в квартирі поліцейські виявили сліди рукавиць.
За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження.
Ухвалою Ковельського міськрайонного суду від 8 серпня призначили проведення судової трасологічної експертизи.
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За даними поліції, 4 серпня цього року в період з 14:00 по 23:00 невстановлена особа шляхом підбору ключа проникла до квартири ковельчанки, звідки таємно викрала смартфон «Huawei», ноутбук «ASUS», 25 філлерів марок «Прінцес» та «Неорамі» для ін’єкцій в косметології, а також ювелірні вироби, чим завдала останній майнової шкоди на загальну суму 150 тисяч гривень, - пише Район.Ковель.
Під час огляду місця події в квартирі поліцейські виявили сліди рукавиць.
За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження.
Ухвалою Ковельського міськрайонного суду від 8 серпня призначили проведення судової трасологічної експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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