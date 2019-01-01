На Волині зросла кількість смертельних ДТП

На Волині зростає кількість злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (із 189 на цей період минулого до 199 у цьому році), у тому числі таких, які спричинили смерть потерпілих (з 36 до 44, або на 22,2%).Відтак, цього року в області вже зареєстрували 1570 дорожньо-транспортних пригод (проти 1492 у 2018 році), - інформує прокуратура Волині.Найбільше зростання кількості дорожньо-транспортних пригод відбулось на вулично-шляховій мережі в Іваничівському (+108%), Любешівському (+45%), Старовижівському (+56%), Рожищенському (+70%) районах.Складною залишається обстановка на автодорогах державного значення та в містах обласного значення, насамперед у Луцьку та у Нововолинську.Зазначають, порушення правил маневрування, недодержання дистанції, перевищення безпечної швидкості, порушення правил проїзду перехресть так і залишаються основними причинами вчинення дорожньо-транспортних пригод.В регіоні зростає число дорожньо-транспортних пригод з травмуванням осіб (425 проти 395, або на 8% більше), у тому числі у Іваничівському (+300%), Камінь-Каширському (+125%), Ківерцівському (+260%), Любешівському (+71%), Маневицькому (+40%), Рожищенському (+147%), Шацькому (+56%) районах.Також цьогоріч збільшилось число учасників дорожнього руху, які загинули у Ківерцівському (+800%), Шацькому (+400%), Маневицьому (+150%) районах.Зіткнення (33%), наїзд на пішоходів (42%); наїзд на перешкоди (4%); наїзд на велосипедистів (9%) складають майже дев’яносто відсотків усіх дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками.Прокуратура області звертається до всіх учасників дорожнього руху – і до водіїв, і до пішоходів – з проханням суворо дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, адже від цього залежить ваше життя і здоров'я та життя і здоров'я інших громадян.Згідно зі ст. 120 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані, тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10200 грн.) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Повторне протягом року вчинення таких порушень тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20400 грн.) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу.Санкцією ст. 286 Кримінального кодексу України за порушення водіями правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, передбачено покарання аж до трирічного обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Зауважують, ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Якщо ж діями водія спричинено загибель кількох осіб, такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.І за усі такі діяння суд може позбавити громадянина права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Проте навіть найсуворіше покарання, накладене судом, не поверне життя тих, хто загине у ДТП через чиєсь чи своє пияцтво, недбальство й недотримання Правил дорожнього руху.