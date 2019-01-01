У Луцьку завершили ремонт на вулиці Пушкіна. ФОТО
Сьогодні, 19:30
У Луцьку завершили капітальний ремонт вулиці Пушкіна.
Про це на сторінці у Facebook повідомив перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад.
"Завершено капремонт вулиці Пушкіна. Якісно перекладено трилінку, яка має історичну та культурну цінність, відремонтовано тротуари, облаштовано асфальтований заїзд до вулиці", - йдеться у повідомленні.
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Про це на сторінці у Facebook повідомив перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад.
"Завершено капремонт вулиці Пушкіна. Якісно перекладено трилінку, яка має історичну та культурну цінність, відремонтовано тротуари, облаштовано асфальтований заїзд до вулиці", - йдеться у повідомленні.
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