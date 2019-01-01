У Луцьку завершили ремонт на вулиці Пушкіна. ФОТО





Про це на сторінці у Facebook Григорій Недопад.



"Завершено капремонт вулиці Пушкіна. Якісно перекладено трилінку, яка має історичну та культурну цінність, відремонтовано тротуари, облаштовано асфальтований заїзд до вулиці", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершили капітальний ремонт вулиці Пушкіна.Про це на сторінці у Facebook повідомив перший заступник луцького міського голови"Завершено капремонт вулиці Пушкіна. Якісно перекладено трилінку, яка має історичну та культурну цінність, відремонтовано тротуари, облаштовано асфальтований заїзд до вулиці", - йдеться у повідомленні.

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