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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 серпня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі висока ймовірність дощу.

Температура повітря вночі близько +15…+17 градусів, удень – до +17…+21. Вітер західний, північно-західний, північно-східний і північний, 1-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз погоди, завтра, волиняни
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