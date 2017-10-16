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У місті на Волині хочуть перенести пам'ятник Лесі Українці

У місті на Волині хочуть перенести пам'ятник Лесі Українці
У Ковелі передбачено провести реконструкцію міського парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Напрацьовано загальну концепцію та проєкт детального плану території.

Днями їх розглянуто на засіданні архітектурно-містобудівної ради. Про це повідомили на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Члени архітектурно-містобудівної ради обговорили питання освітлення, проведення благоустрою. Йшлося про висадження дерев, узгодили конструктивне рішення проєктних малих архітектурних форм (лавочок, клумб тощо). Відзначили, що ширина центральної алеї залишиться така ж як в існуючої – близько 12 метрів.

Стосовно загальної концепції, то акцентували увагу на розбитті доріжок, конфігурації лавок та їх структурі, перенесенні пам’ятника Лесі Українки та його розміщенні при вході в парк. Внесли пропозицію залишити подвійну клумбу, обґрунтовуючи це великим пішохідним потоком.

Члени ради підтримали загальну концепцію реконструкції парку та вирішили розглянути деталі в робочій документації.

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Теги: Ковель, Леся Українка, пам'ятник, перенесення, парк, реконструкція
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