У місті на Волині хочуть перенести пам'ятник Лесі Українці

У Ковелі передбачено провести реконструкцію міського парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Напрацьовано загальну концепцію та проєкт детального плану території.Днями їх розглянуто на засіданні архітектурно-містобудівної ради. Про це повідомили на офіційному сайті Ковельської міської ради.Члени архітектурно-містобудівної ради обговорили питання освітлення, проведення благоустрою. Йшлося про висадження дерев, узгодили конструктивне рішення проєктних малих архітектурних форм (лавочок, клумб тощо). Відзначили, що ширина центральної алеї залишиться така ж як в існуючої – близько 12 метрів.Стосовно загальної концепції, то акцентували увагу на розбитті доріжок, конфігурації лавок та їх структурі, перенесенні пам’ятника Лесі Українки та його розміщенні при вході в парк. Внесли пропозицію залишити подвійну клумбу, обґрунтовуючи це великим пішохідним потоком.Члени ради підтримали загальну концепцію реконструкції парку та вирішили розглянути деталі в робочій документації.