В українських лікарнях хочуть проектувати палати для перебування дітей з батьками





Зокрема, щодо дитячих лікарень.



Новими змінами пропонується передбачати лікарняні палати із розрахунку на 1 дитину та з можливістю перебування в ній батьків. Про це розповів заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе - повідомляє



«Коли дитина потрапляє в лікарню – це стрес як для самої дитини, так і для їхніх батьків, який ще й в декілька разів посилюється тими умовами, які існують зараз у більшості українських лікарень. Адже вони зовсім не відповідають сучасним вимогам. І зазвичай це палати, в яких перебувають одразу декілька дітей, туалет і душ лише один на поверх. Крім того, батьків немає поруч. Що пропонується? Передбачати в дитячих лікарнях палати з одночасним перебуванням дитини з батьками. Звичайно, що все це буде залежати від відділення, в якому перебуває дитина, та від її захворювання, але де це буде дозволено і можливо робити, то обов’язково це передбачати», – сказав він.



Лев Парцхаладзе підкреслив, що такі зміни – це комфорт маленьких пацієнтів та спокій їх батьків, які зможуть бути поряд зі своєю дитиною.



Такі палати повинні мати необхідне обладнання, спальні місця як для пацієнта, так і для його батьків, а також окремі туалет та душ з можливістю безбар’єрного доступу до них для усіх груп населення, у тому числі, людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.



Довідково



ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» поширюється на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров'я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків.



У проекті нових ДБН пропонується переглянути вимоги щодо:



· місткості лікарняних палат – як звичайних, так і для батьків з дітьми або мам та новонароджених;



· комфорту в палатах та забезпеченості їх санітарними кімнатами;



· спеціального обладнання для палат;



· інклюзивності медичних закладів;



· проектування службових приміщень для персоналу;



· влаштування публічного простору лікарень: вимоги до проектування холів, рецепції, приймального відділення, кафе, аптеки, місця для дитячих візків, зони очікування;



· рекуперації та вентиляції.



Проект нових ДБН розробляється за участі Міністерства охорони здоров’я України, фахівців галузі, експертів та громадськості.

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