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Парафіянам села на Волині, які перейшли до ПЦУ, передали храм

Парафіянам села на Волині, які перейшли до ПЦУ, передали храм
Церкву-пам’ятку архітектури національного значення та дерев’яну дзвіницю у Маневицькому районі передають Свято-Преображенській релігійній громаді ПЦУ.

Про передачу культової споруди йдеться у розпорядженні тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської ОДА від 9 серпня, – повідомляє ІА "Волинські новини".

Розпорядження видали, враховуючи звернення керуючого Волинською єпархією Православної церкви України від 15 липня та настоятеля Свято-Преображенської релігійної громади Православної церкви України села Четвертня Маневицького району від 30 липня, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України користування культовим майном.

Отже, у постійне безоплатне користування для релігійних потреб Свято-Преображенській релігійній громаді Православної церкви України села Четвертня Маневицького району передають культові споруди: пам’ятку архітектури національного значення (охоронний № 128) та дерев’яну дзвіницю, що розташовані у селі Четвертня.

Управлінню культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації доручили: підготувати та подати на підпис голови облдержадміністрації договір про безоплатне користування релігійною громадою культовою спорудою, що є державною власністю; утворити комісію з передачі культової споруди та подати на затвердження акт приймання-передачі майна голові облдержадміністрації.

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Теги: храм, ПЦУ, Четвертня, пам'ятка архітектури
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