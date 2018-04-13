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Членам виконкому у Ковелі придбали планшети

Членам виконкому у Ковелі придбали планшети
Для членів виконавчого комітету купили планшетні комп’ютери.

Про це повідомив на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та охорони Геннадій Ющик – інформує Район.Ковель.

«Стосовно планшетних комп’ютерів для членів виконкому: в четвер підписаний договір, в п’ятницю мені пообіцяли, що в п’ятницю вони вже відсилають нам. На днях має бути», – доповів він меру Олегу Кіндеру.

Нагадаємо, до складу виконавчого комітету міської ради входить 13 осіб.

Скільки саме бюджетних коштів витрачено на нові планшети – наразі невідомо. Очевидно, мова йде про десятки тисяч гривень.

Ковельська влада знана тим, що дуже швидко проводить засідання виконкому. У травні 2019 року його члени за якихось 11 хвилин розглянули і прийняли майже 40 рішень. Це й не дивно, бо за пропозицією Олега Кіндера виконком голосує у форматі так званої «мовчазної згоди» і ледь встигає перегортати проекти рішень, коли головуючий зачитує їх з порядку денного.

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Теги: Ковель, планшет, виконком
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