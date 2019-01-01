На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО





Як передає кореспондент



За повідомленням місцевих мешканців, град розміром з куряче яйце побив лобове скло автомобіля, шибки житлових будинків, а також пошкодив дахове покриття низки будівель міста.



Також мешканці міста скаржаться, що внаслідок негоди постраждав урожай помідорів та груш.



Окрім того у центрі Сторожинця негода пошкодила світлофори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівецькій області сильний дощ із градом пошкодив дахи будинків, транспортні засоби, а також городину жителів районного центру Сторожинець.Як передає кореспондент УНІАН , сильний дощ із градом розпочався надвечір понеділка приблизно о 19.00 і тривав близько 40 хвилин.За повідомленням місцевих мешканців, град розміром з куряче яйце побив лобове скло автомобіля, шибки житлових будинків, а також пошкодив дахове покриття низки будівель міста.Також мешканці міста скаржаться, що внаслідок негоди постраждав урожай помідорів та груш.Окрім того у центрі Сторожинця негода пошкодила світлофори.

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