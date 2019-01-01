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На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО

На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО
У Чернівецькій області сильний дощ із градом пошкодив дахи будинків, транспортні засоби, а також городину жителів районного центру Сторожинець.

Як передає кореспондент УНІАН, сильний дощ із градом розпочався надвечір понеділка приблизно о 19.00 і тривав близько 40 хвилин.

За повідомленням місцевих мешканців, град розміром з куряче яйце побив лобове скло автомобіля, шибки житлових будинків, а також пошкодив дахове покриття низки будівель міста.

Також мешканці міста скаржаться, що внаслідок негоди постраждав урожай помідорів та груш.

Окрім того у центрі Сторожинця негода пошкодила світлофори.
На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО
На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО
На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО
На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО
На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО
На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО
На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО
На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО
На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО


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Теги: град, негода, гроза, дах, урожай. Буковина, авто
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