На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО
Сьогодні, 01:20
У Чернівецькій області сильний дощ із градом пошкодив дахи будинків, транспортні засоби, а також городину жителів районного центру Сторожинець.
Як передає кореспондент УНІАН, сильний дощ із градом розпочався надвечір понеділка приблизно о 19.00 і тривав близько 40 хвилин.
За повідомленням місцевих мешканців, град розміром з куряче яйце побив лобове скло автомобіля, шибки житлових будинків, а також пошкодив дахове покриття низки будівель міста.
Також мешканці міста скаржаться, що внаслідок негоди постраждав урожай помідорів та груш.
Окрім того у центрі Сторожинця негода пошкодила світлофори.
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Як передає кореспондент УНІАН, сильний дощ із градом розпочався надвечір понеділка приблизно о 19.00 і тривав близько 40 хвилин.
За повідомленням місцевих мешканців, град розміром з куряче яйце побив лобове скло автомобіля, шибки житлових будинків, а також пошкодив дахове покриття низки будівель міста.
Також мешканці міста скаржаться, що внаслідок негоди постраждав урожай помідорів та груш.
Окрім того у центрі Сторожинця негода пошкодила світлофори.
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