Держава не додала грошей на зарплати волинським медикам





Про це під час апаратної наради 13-го серпня повідомив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк - пише



Зазначимо, що відповідно до Бюджетного кодексу України, утримання медичних та педагогічних працівників здійснюється за рахунок так званої медичної та освітньої субвенції з державного бюджету.



Як повідомив мер, на адресу міськвиконкому надійшов лист «від Міністерства, що вони не забороняють дофінансовувати з місцевого бюджету».



Така ситуація для міста – не новина. З міського бюджету дофінансовувати зарплати медикам та освітянам два минулі роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч у держбюджеті знову не передбачили достатньої кількості коштів на зарплати лікарям.Про це під час апаратної наради 13-го серпня повідомив міський голова Володимира-Волинського- пише БУГ Зазначимо, що відповідно до Бюджетного кодексу України, утримання медичних та педагогічних працівників здійснюється за рахунок так званої медичної та освітньої субвенції з державного бюджету.Як повідомив мер, на адресу міськвиконкому надійшов лист «від Міністерства, що вони не забороняють дофінансовувати з місцевого бюджету».Така ситуація для міста – не новина. З міського бюджету дофінансовувати зарплати медикам та освітянам два минулі роки.

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