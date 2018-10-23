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Держава не додала грошей на зарплати волинським медикам

Держава не додала грошей на зарплати волинським медикам
Цьогоріч у держбюджеті знову не передбачили достатньої кількості коштів на зарплати лікарям.

Про це під час апаратної наради 13-го серпня повідомив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк - пише БУГ.

Зазначимо, що відповідно до Бюджетного кодексу України, утримання медичних та педагогічних працівників здійснюється за рахунок так званої медичної та освітньої субвенції з державного бюджету.

Як повідомив мер, на адресу міськвиконкому надійшов лист «від Міністерства, що вони не забороняють дофінансовувати з місцевого бюджету».

Така ситуація для міста – не новина. З міського бюджету дофінансовувати зарплати медикам та освітянам два минулі роки.

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Теги: зарплата, медики, субвенція, Володимир-Волинський, гроші
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