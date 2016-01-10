У Луцьку відбувся фестиваль каліграфії. ВІДЕО
Сьогодні, 05:31
У Луцьку відбувся фестиваль каліграфії "Простір Літер", який тривав 9-11 серпня. Його у місті проводять вже вп’яте.
Цьогоріч дійство триватиме три дні - інформує 12 канал.
За цей час відбудуться майстер-класи, уроки каліграфії та дизайну і семінари. Показати свою майстерність приїхали не лише українці.
Фест розпочали з розписів будівель. Найперший з них з’явився на вулиці Кафедральній. Авторка – Наталія Ком’яхова якраз закінчує роботу. Її витвір – вірш сучасної української поетки.
Дівчина приїхала до Луцька з Києва. Каліграфією займається вже шість років. Каже, це її хобі, але і заробіток.
Далі учасники прямують на іншу локацію – молодіжний центр Волині. Там роботу розпочав вже інший автор.
У планах також прикрасити фасад дитячої бібліотеки.
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Цьогоріч дійство триватиме три дні - інформує 12 канал.
За цей час відбудуться майстер-класи, уроки каліграфії та дизайну і семінари. Показати свою майстерність приїхали не лише українці.
Фест розпочали з розписів будівель. Найперший з них з’явився на вулиці Кафедральній. Авторка – Наталія Ком’яхова якраз закінчує роботу. Її витвір – вірш сучасної української поетки.
Дівчина приїхала до Луцька з Києва. Каліграфією займається вже шість років. Каже, це її хобі, але і заробіток.
Далі учасники прямують на іншу локацію – молодіжний центр Волині. Там роботу розпочав вже інший автор.
У планах також прикрасити фасад дитячої бібліотеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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