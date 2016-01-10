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У Луцьку відбувся фестиваль каліграфії. ВІДЕО

У Луцьку відбувся фестиваль каліграфії. ВІДЕО
У Луцьку відбувся фестиваль каліграфії "Простір Літер", який тривав 9-11 серпня. Його у місті проводять вже вп’яте.

Цьогоріч дійство триватиме три дні - інформує 12 канал.

За цей час відбудуться майстер-класи, уроки каліграфії та дизайну і семінари. Показати свою майстерність приїхали не лише українці.

Фест розпочали з розписів будівель. Найперший з них з’явився на вулиці Кафедральній. Авторка – Наталія Ком’яхова якраз закінчує роботу. Її витвір – вірш сучасної української поетки.

Дівчина приїхала до Луцька з Києва. Каліграфією займається вже шість років. Каже, це її хобі, але і заробіток.

Далі учасники прямують на іншу локацію – молодіжний центр Волині. Там роботу розпочав вже інший автор.

У планах також прикрасити фасад дитячої бібліотеки.


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Теги: Простір літер, фестиваль, Луцьк, каліграфія
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