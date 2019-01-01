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Представник Вселенського патріарха очолив богослужіння у жидичинському храмі

Представник Вселенського патріарха очолив богослужіння у жидичинському храмі
Архімандрит Михаїл (Аніщенко) очолив божественну літургію у храмі Святителя Миколая Чудотворця у Жидичині.

Про це йдеться на сторінці жидичинського монастиря у Facebook, - передає Волинська єпархія Православної Церкви України.

Повідомляють, разом з ним молились особистий секретар архідиякон Григорій, намісник цієї обителі архімандрит Константин (Марченко) з братією та чисельні віряни.

У слові владика Михаїл зазначив, що Божий дім, в якому ми послужили Господу, є нашим українським. У ньому завжди відчуватимемо підтримку Константинополя. А згідно з недільним Євангелієм від Матфея, свої відносини з Богом потрібно формувати таким чином, щоб насититись, насамперед, духовно. Тоді матимемо їжу тілесну.

Відомо, Свято-Миколаївський храм, нещодавно возз'єднався з Православною церквою України, тепер є головним собором цілого монастирського комплексу.

Напередодні у Свято-Троїцькому соборі архімандрит співслужив митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу під час Всенічної відправи.

Зазначають, представник Вселенського патріарха архімандрит Михаїл родом з Луцька (тут він жив і навчався). Тож на запрошення намісника монастиря архімандрита Константина (Марченко) завітав до знаної обителі.

Представник Вселенського патріарха очолив богослужіння у жидичинському храмі
Представник Вселенського патріарха очолив богослужіння у жидичинському храмі

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Теги: божественна літургія, Вселенський патріарх, Ммихаїл
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Коментарі 1
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Казав, що держава не лізтиме у церковні справи.
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