Представник Вселенського патріарха очолив богослужіння у жидичинському храмі

Михаїл (Аніщенко) очолив божественну літургію у храмі Святителя Миколая Чудотворця у Жидичині.



Про це йдеться на сторінці жидичинського монастиря у Facebook, - передає



Повідомляють, разом з ним молились особистий секретар архідиякон Григорій, намісник цієї обителі архімандрит Константин (Марченко) з братією та чисельні віряни.



У слові владика Михаїл зазначив, що Божий дім, в якому ми послужили Господу, є нашим українським. У ньому завжди відчуватимемо підтримку Константинополя. А згідно з недільним Євангелієм від Матфея, свої відносини з Богом потрібно формувати таким чином, щоб насититись, насамперед, духовно. Тоді матимемо їжу тілесну.



Відомо, Свято-Миколаївський храм, нещодавно возз'єднався з Православною церквою України, тепер є головним собором цілого монастирського комплексу.



Напередодні у Свято-Троїцькому соборі архімандрит співслужив митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу під час Всенічної відправи.



Зазначають, представник Вселенського патріарха архімандрит Михаїл родом з Луцька (тут він жив і навчався). Тож на запрошення намісника монастиря архімандрита Константина (Марченко) завітав до знаної обителі.





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