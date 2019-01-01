вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підприємиця з Луцька через суд хоче зупинити перехід на нову систему харчування ЗСУ. ВІДЕО

Підприємиця з Луцька через суд хоче зупинити перехід на нову систему харчування ЗСУ. ВІДЕО
Підприємиця з Луцька Богдан Алла хоче скасувати через
суд перехід військових частин ЗСУ на нову систему харчування.

Так, Окружний адміністративний суд Києва переніс засідання у справі щодо призупинення наказу Міністерства оборони № 90 від 4 березня цього року про перехід військових частин на нову систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогів продуктів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Повідомляють, наступне засідання у цій справі відбудеться 4 вересня.

Відповідне рішення ухвалила суддя Альона Мазур.

Зазначають, що перенесення засідання вона мотивувала тим, що позивачеві Богдан Алла потрібно ознайомитись з матеріалами, долученими до справи Міністерством оборони України.

За підсумками судового засідання представник Юридичного департаменту Міноборони Вадим Гордієнко зазначив, що позивач брав участь у тендерних процедурах Міноборони, однак йому було відмовлено у зв’язку з невідповідністю документів зазначеним вимогам замовника.

Чиновник наголосив, ні Антимонопольний комітет України, ні господарські суди не підтвердили правоту позиції позивача щодо належного та повного оформлення документів.

На думку позивача, процедура підписання наказу Міноборони № 90 була здійснена неналежно. Зокрема, Богдан Алла з Луцька вважає, що наказ № 90 має ознаки регуляторного характеру.

Гордієнко наголосив, що Міноборони долучило до справи відповідь Державної регуляторної служби, яка фактично підтверджує, що процедура підписання наказу не була порушена і погоджувати текст документа з регуляторною службою не було потреби, на чому наполягає позивач.

Крім цього, він зауважив, що вже понад 70 військових частин переведені на нову систему харчування і раніше аналогічні накази Міноборони не оскаржувалися в судах. Переведення ще понад 200 військових частин затримується через цей судовий спір.



Підприємиця з Луцька через суд хоче зупинити перехід на нову систему харчування ЗСУ. ВІДЕО
Підприємиця з Луцька через суд хоче зупинити перехід на нову систему харчування ЗСУ. ВІДЕО
Підприємиця з Луцька через суд хоче зупинити перехід на нову систему харчування ЗСУ. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підприємиця з Луцька, перехід на нову систему, ЗСУ, призупинити
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Скоро за одне тільки прізвище Богдан,бити будуть.і не дивно
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» митники затримали пасажира автобуса, який перевозив амфетамін
Сьогодні, 09:27
У Луцьку виготовили унікальну медаль із замком Любарта. ФОТО
Сьогодні, 09:09
Підприємиця з Луцька через суд хоче зупинити перехід на нову систему харчування ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 08:51
Помер колишній керівник СБУ на Волині
Сьогодні, 08:34
Представник Вселенського патріарха очолив богослужіння у жидичинському храмі
Сьогодні, 08:23
Схожі новини
На Луганщині військові-контрактники торгували зброєю На Луганщині військові-контрактники торгували зброєю
08 серпень, 04:15
Для реклами морського спецназу росіяни вкрали ролик українських Збройних Сил. ВІДЕО Для реклами морського спецназу росіяни вкрали ролик українських Збройних Сил. ВІДЕО
03 серпень, 08:55
Більше м`яса, соки та солодощі: в ЗСУ змінять систему харчування. ВІДЕО Більше м`яса, соки та солодощі: в ЗСУ змінять систему харчування. ВІДЕО
01 серпень, 04:07
Повідомили, скільки коштує екіпірування бійця Сил спеціальних операцій Повідомили, скільки коштує екіпірування бійця Сил спеціальних операцій
25 липень, 05:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 09:50
 0
Через негоду район на Волині сидить без світла
Сьогодні, 09:46
 0
У Луцьку молодики побили охоронця торгового центру: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 09:42
 0
Волинянин після 20 років служби у міліції став столярем-художником
Сьогодні, 09:38
 0
На «Ягодині» митники затримали пасажира автобуса, який перевозив амфетамін
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿