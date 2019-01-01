Підприємиця з Луцька через суд хоче зупинити перехід на нову систему харчування ЗСУ. ВІДЕО

Богдан Алла хоче скасувати через

суд перехід військових частин ЗСУ на нову систему харчування.



Так, Окружний адміністративний суд Києва переніс засідання у справі щодо призупинення наказу Міністерства оборони № 90 від 4 березня цього року про перехід військових частин на нову систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогів продуктів, повідомляє агентство



Повідомляють, наступне засідання у цій справі відбудеться 4 вересня.



Відповідне рішення ухвалила суддя Альона Мазур.



Зазначають, що перенесення засідання вона мотивувала тим, що позивачеві Богдан Алла потрібно ознайомитись з матеріалами, долученими до справи Міністерством оборони України.



За підсумками судового засідання представник Юридичного департаменту Міноборони Вадим Гордієнко зазначив, що позивач брав участь у тендерних процедурах Міноборони, однак йому було відмовлено у зв’язку з невідповідністю документів зазначеним вимогам замовника.



Чиновник наголосив, ні Антимонопольний комітет України, ні господарські суди не підтвердили правоту позиції позивача щодо належного та повного оформлення документів.



На думку позивача, процедура підписання наказу Міноборони № 90 була здійснена неналежно. Зокрема, Богдан Алла з Луцька вважає, що наказ № 90 має ознаки регуляторного характеру.



Гордієнко наголосив, що Міноборони долучило до справи відповідь Державної регуляторної служби, яка фактично підтверджує, що процедура підписання наказу не була порушена і погоджувати текст документа з регуляторною службою не було потреби, на чому наполягає позивач.



Крім цього, він зауважив, що вже понад 70 військових частин переведені на нову систему харчування і раніше аналогічні накази Міноборони не оскаржувалися в судах. Переведення ще понад 200 військових частин затримується через цей судовий спір.









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