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У Луцьку виготовили унікальну медаль із замком Любарта. ФОТО

У Луцьку виготовили унікальну медаль із замком Любарта. ФОТО
Луцький ювелір Тарас Янюк на замовлення Луцькради створив пам'ятну медаль із зображенням замка Любарта.

Про це повідомив Тарас Янюк на сторінці у Facebook

"В цьому році Луцьк відзначає 590 річницю З'їзду європейських монархів. На замовлення Луцької міської ради було виготовлено пам'ятну медаль", - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше ювелір створив унікальну локальну прикрасу – браслет із маленькою підвіскою у вигляді вежі замку Любарта.

У Луцьку виготовили унікальну медаль із замком Любарта. ФОТО
У Луцьку виготовили унікальну медаль із замком Любарта. ФОТО

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Теги: луцький ювелір, пам'ятна медаль, замок Любарта
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