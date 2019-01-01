У Луцьку виготовили унікальну медаль із замком Любарта. ФОТО
Сьогодні, 09:09
Луцький ювелір Тарас Янюк на замовлення Луцькради створив пам'ятну медаль із зображенням замка Любарта.
Про це повідомив Тарас Янюк на сторінці у Facebook
"В цьому році Луцьк відзначає 590 річницю З'їзду європейських монархів. На замовлення Луцької міської ради було виготовлено пам'ятну медаль", - йдеться у повідомленні.
До слова, раніше ювелір створив унікальну локальну прикрасу – браслет із маленькою підвіскою у вигляді вежі замку Любарта.
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Про це повідомив Тарас Янюк на сторінці у Facebook
"В цьому році Луцьк відзначає 590 річницю З'їзду європейських монархів. На замовлення Луцької міської ради було виготовлено пам'ятну медаль", - йдеться у повідомленні.
До слова, раніше ювелір створив унікальну локальну прикрасу – браслет із маленькою підвіскою у вигляді вежі замку Любарта.
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