У Луцьку виготовили унікальну медаль із замком Любарта. ФОТО

Тарас Янюк на замовлення Луцькради створив пам'ятну медаль із зображенням замка Любарта.



Про це повідомив Тарас Янюк на сторінці у Facebook



"В цьому році Луцьк відзначає 590 річницю З'їзду європейських монархів. На замовлення Луцької міської ради було виготовлено пам'ятну медаль", - йдеться у повідомленні.



До слова, раніше ювелір створив унікальну локальну прикрасу – браслет із маленькою підвіскою у вигляді вежі замку Любарта.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький ювелірна замовлення Луцькради створив пам'ятну медаль із зображенням замка Любарта.Про це повідомив"В цьому році Луцьк відзначає 590 річницю З'їзду європейських монархів. На замовлення Луцької міської ради було виготовлено пам'ятну медаль", - йдеться у повідомленні.До слова, раніше ювелір створив унікальну локальну прикрасу – браслет із маленькою підвіскою у вигляді вежі замку Любарта.

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