На «Ягодині» митники затримали пасажира автобуса, який перевозив амфетамін

У пункті пропуску "Ягодин" волинські митники виявили у пасажира рейсового автобуса порошкоподібну речовину білого кольору, на яку зреагував службовий пес.Про це інформує прес-служба Волинської митниці ДФС.Зауважують, майже 4 грами психотропу, схожого на амфетамін, чоловік загорнув у фольгу і переміщав через кордон у кишені власних джинсів.Речовину передали на експертизу. Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).Нагадують, незалежно від ваги чи інших кількісних характеристик особливо небезпечних наркотичних засобів, їх переміщення через державний кордон є кримінальним злочином, а санкція ст.. 305 ККУ сягає позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.