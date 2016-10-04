Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 09:50
На Волині 14-16 серпня у зв'язку з очiкуваними дощами рiвень води у річках буде підвищуватися.
Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За прогнозами рівень води підвищиться:
− 14-16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м.
"А також мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р.Вишня - с.Твiржа (Львiвська обл.), р.Луга - м.Володимир-Волинський (Волинська обл.)", - йдеться у повідомлені.
При значними дощах можливе формування значного мiсцевого схилового стоку, локальних селевих потоків.
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Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За прогнозами рівень води підвищиться:
− 14-16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м.
"А також мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р.Вишня - с.Твiржа (Львiвська обл.), р.Луга - м.Володимир-Волинський (Волинська обл.)", - йдеться у повідомлені.
При значними дощах можливе формування значного мiсцевого схилового стоку, локальних селевих потоків.
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