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Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках

Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
На Волині 14-16 серпня у зв'язку з очiкуваними дощами рiвень води у річках буде підвищуватися.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами рівень води підвищиться:

− 14-16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м.

"А також мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р.Вишня - с.Твiржа (Львiвська обл.), р.Луга - м.Володимир-Волинський (Волинська обл.)", - йдеться у повідомлені.

При значними дощах можливе формування значного мiсцевого схилового стоку, локальних селевих потоків.

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Теги: вода, дощ
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