Лучанка похизувалася грибним «уловом». ФОТО

Світлана Сацик назбирала два невеликих відра грибів за ранок.



Світлини лісових трофеїв вона опублікувала на своїй сторінці у facebook, - пише



За її словами, грибів вдалося назбирати 10 серпня у Камінь-Каширському районі.



“Чудовий відпочинок на природі. Шкода, що лісу – дедалі менше. Вже й заблукати можна у рідних місцях”, – написала авторка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанканазбирала два невеликих відра грибів за ранок.Світлини лісових трофеїв вона опублікувала на своїй сторінці у facebook, - пише 12 канал За її словами, грибів вдалося назбирати 10 серпня у Камінь-Каширському районі.“Чудовий відпочинок на природі. Шкода, що лісу – дедалі менше. Вже й заблукати можна у рідних місцях”, – написала авторка.

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