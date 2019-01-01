Лучанка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 09:56
Лучанка Світлана Сацик назбирала два невеликих відра грибів за ранок.
Світлини лісових трофеїв вона опублікувала на своїй сторінці у facebook, - пише 12 канал.
За її словами, грибів вдалося назбирати 10 серпня у Камінь-Каширському районі.
“Чудовий відпочинок на природі. Шкода, що лісу – дедалі менше. Вже й заблукати можна у рідних місцях”, – написала авторка.
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Світлини лісових трофеїв вона опублікувала на своїй сторінці у facebook, - пише 12 канал.
За її словами, грибів вдалося назбирати 10 серпня у Камінь-Каширському районі.
“Чудовий відпочинок на природі. Шкода, що лісу – дедалі менше. Вже й заблукати можна у рідних місцях”, – написала авторка.
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