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Лучанка похизувалася грибним «уловом». ФОТО

Лучанка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Лучанка Світлана Сацик назбирала два невеликих відра грибів за ранок.

Світлини лісових трофеїв вона опублікувала на своїй сторінці у facebook, - пише 12 канал.

За її словами, грибів вдалося назбирати 10 серпня у Камінь-Каширському районі.

“Чудовий відпочинок на природі. Шкода, що лісу – дедалі менше. Вже й заблукати можна у рідних місцях”, – написала авторка.

Лучанка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Лучанка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Лучанка похизувалася грибним «уловом». ФОТО

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Теги: гриби, трофеї
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