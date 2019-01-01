Сьогодні у західних областях України продовжить дощити
Сьогодні, 10:15
У західних областях України сьогодні, 14 серпня, очікують зливи, грози, подекуди град та шквальний вітер.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, у західних областях хмарно з проясненнями, значні дощі, грози, подекуди град та шквали 25-28 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 19-24°.
Вітер в Україні південний з переходом у західній частині на північно-східний, 5-10 м/с.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, у західних областях хмарно з проясненнями, значні дощі, грози, подекуди град та шквали 25-28 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 19-24°.
Вітер в Україні південний з переходом у західній частині на північно-східний, 5-10 м/с.
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