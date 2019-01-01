Сьогодні у західних областях України продовжить дощити





Про це



За даними синоптиків, у західних областях хмарно з проясненнями, значні дощі, грози, подекуди град та шквали 25-28 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 19-24°.



Вітер в Україні південний з переходом у західній частині на північно-східний, 5-10 м/с.

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