На озері Світязь врятували чотирьох людей, яких на матраці віднесло далеко від берега
Сьогодні, 10:17
13 серпня відпочинок на озері Світязь для чотирьох молодих людей ледь не закінчився трагедією.
Так, Близько 20-ї години троє хлопців та дівчина відпливли на надувному матраці від берега з пляжу в селі Світязь у напрямку острова, - пише ДСНС у Волинській області.
На значній віддалі від берега раптове погіршення погодних умов змусило їх повертатись назад, але сильний вітер відносив людей все далі.
Горе-відпочивальників на середині озера помітили в бінокль рятувальники, які чергували на посту, і на допомогу негайно вирушила група водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС у Волинській області на моторному човні «Шторм».
О 20:23 рятувальники успішно забрали юнаків на борт і доставили на берег.
Після інструктажу з правил безпеки під час відпочинку на водоймах врятовані молоді люди подякували рятувальникам за допомогу.
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Так, Близько 20-ї години троє хлопців та дівчина відпливли на надувному матраці від берега з пляжу в селі Світязь у напрямку острова, - пише ДСНС у Волинській області.
На значній віддалі від берега раптове погіршення погодних умов змусило їх повертатись назад, але сильний вітер відносив людей все далі.
Горе-відпочивальників на середині озера помітили в бінокль рятувальники, які чергували на посту, і на допомогу негайно вирушила група водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС у Волинській області на моторному човні «Шторм».
О 20:23 рятувальники успішно забрали юнаків на борт і доставили на берег.
Після інструктажу з правил безпеки під час відпочинку на водоймах врятовані молоді люди подякували рятувальникам за допомогу.
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