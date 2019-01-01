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На озері Світязь врятували чотирьох людей, яких на матраці віднесло далеко від берега

На озері Світязь врятували чотирьох людей, яких на матраці віднесло далеко від берега
13 серпня відпочинок на озері Світязь для чотирьох молодих людей ледь не закінчився трагедією.

Так, Близько 20-ї години троє хлопців та дівчина відпливли на надувному матраці від берега з пляжу в селі Світязь у напрямку острова, - пише ДСНС у Волинській області.

На значній віддалі від берега раптове погіршення погодних умов змусило їх повертатись назад, але сильний вітер відносив людей все далі.

Горе-відпочивальників на середині озера помітили в бінокль рятувальники, які чергували на посту, і на допомогу негайно вирушила група водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС у Волинській області на моторному човні «Шторм».

О 20:23 рятувальники успішно забрали юнаків на борт і доставили на берег.

Після інструктажу з правил безпеки під час відпочинку на водоймах врятовані молоді люди подякували рятувальникам за допомогу.

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Теги: Святязь, рятувальники
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