На озері Світязь врятували чотирьох людей, яких на матраці віднесло далеко від берега

13 серпня відпочинок на озері Світязь для чотирьох молодих людей ледь не закінчився трагедією.Так, Близько 20-ї години троє хлопців та дівчина відпливли на надувному матраці від берега з пляжу в селі Світязь у напрямку острова, - пише ДСНС у Волинській області.На значній віддалі від берега раптове погіршення погодних умов змусило їх повертатись назад, але сильний вітер відносив людей все далі.Горе-відпочивальників на середині озера помітили в бінокль рятувальники, які чергували на посту, і на допомогу негайно вирушила група водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС у Волинській області на моторному човні «Шторм».О 20:23 рятувальники успішно забрали юнаків на борт і доставили на берег.Після інструктажу з правил безпеки під час відпочинку на водоймах врятовані молоді люди подякували рятувальникам за допомогу.