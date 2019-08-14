вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Без світла і води: негода знеструмила 205 населених пунктів у п’яти областях України. ВІДЕО

Без світла і води: негода знеструмила 205 населених пунктів у п’яти областях України. ВІДЕО
У ніч з 13 на 14 серпня в Україні вирувала негода – шквали, зливи з грозою та град. У результаті цього у Чернігівській, Львівській, Чернівецькій, Київській та Житомирській областях залишилися знеструмленими 205 населених пунктів.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго, - пишуть Факти ICTV

Також у Чернігівській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях сильний вітер і град пошкодили дахи житлових будинків, авто і муніципальних будівель. Сильний вітер валив дерева.

За повідомленням місцевих жителів, у Чернівецькій області падав град розміром з куряче яйце. Жителі міста скаржаться, що через стихію постраждав урожай помідорів і груш.

Головне фото - ілюстративне.


У Чернівцях злива затопила вулиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода в Україні, знеструмлені населені пункти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сильний вітер повалив дерева і позривав дахи будинків
Сьогодні, 10:46
Народна депутатка подала заяву в ДБР на Портнова
Сьогодні, 10:43
Без світла і води: негода знеструмила 205 населених пунктів у п’яти областях України. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
На озері Світязь врятували чотирьох людей, яких на матраці віднесло далеко від берега
Сьогодні, 10:17
Сьогодні у західних областях України продовжить дощити
Сьогодні, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За несплату аліментів волинян-боржників не пускають за кордон
Сьогодні, 11:09
 0
Ґендерна рівність: луцький активіст запустив флешмоб на підтримку жінок
Сьогодні, 11:05
 0
На Волині сильний вітер повалив дерева і позривав дахи будинків
Сьогодні, 10:46
 0
Народна депутатка подала заяву в ДБР на Портнова
Сьогодні, 10:43
 0
Без світла і води: негода знеструмила 205 населених пунктів у п’яти областях України. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8
﻿