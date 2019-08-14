Без світла і води: негода знеструмила 205 населених пунктів у п’яти областях України. ВІДЕО





До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго, - пишуть



Також у Чернігівській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях сильний вітер і град пошкодили дахи житлових будинків, авто і муніципальних будівель. Сильний вітер валив дерева.



За повідомленням місцевих жителів, у Чернівецькій області падав град розміром з куряче яйце. Жителі міста скаржаться, що через стихію постраждав урожай помідорів і груш.



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У Чернівцях злива затопила вулиці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 13 на 14 серпня в Україні вирувала негода – шквали, зливи з грозою та град. У результаті цього у Чернігівській, Львівській, Чернівецькій, Київській та Житомирській областях залишилися знеструмленими 205 населених пунктів.До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго, - пишуть Факти ICTV Також у Чернігівській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях сильний вітер і град пошкодили дахи житлових будинків, авто і муніципальних будівель. Сильний вітер валив дерева.За повідомленням місцевих жителів, у Чернівецькій області падав град розміром з куряче яйце. Жителі міста скаржаться, що через стихію постраждав урожай помідорів і груш.У Чернівцях злива затопила вулиці.

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