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Народна депутатка подала заяву в ДБР на Портнова

Народна депутатка подала заяву в ДБР на Портнова
Народний депутат України VІІІ скликання Тетяна Чорновіл подала в Державне бюро розслідувань (ДБР) заяву на Портнова.

Про це повідомляє Українська правда.

Так, у ній йдеться про факти порушення ним виборчого законодавства та звинувачення Портнова в створені злочинної організації з метою узурпації влади.

Зокрема, законодавство передбачає виключно добровільне фінансування передвиборчих фондів, натомість цілий перелік помічників та юристів підлеглих Портнову перерахували мільйони гривень в передвиборчий фонд кандидата в Президенти Володимира Зеленського, виконуючи доручення Портнова.

Зауважують, все це здійснили згідно з домовленостями із самим Володимиром Зеленським і нинішнє призначення цілого переліку осіб близьких до Портнова на високі державні посади, є наслідком цих домовленостей. Зокрема, мова йде про призначення люстрованного Андрія Богдана керівником офісу Президента.

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Теги: суд, народна депутатка, заява на Портнова
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