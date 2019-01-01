Народна депутатка подала заяву в ДБР на Портнова
Сьогодні, 10:43
Народний депутат України VІІІ скликання Тетяна Чорновіл подала в Державне бюро розслідувань (ДБР) заяву на Портнова.
Про це повідомляє Українська правда.
Так, у ній йдеться про факти порушення ним виборчого законодавства та звинувачення Портнова в створені злочинної організації з метою узурпації влади.
Зокрема, законодавство передбачає виключно добровільне фінансування передвиборчих фондів, натомість цілий перелік помічників та юристів підлеглих Портнову перерахували мільйони гривень в передвиборчий фонд кандидата в Президенти Володимира Зеленського, виконуючи доручення Портнова.
Зауважують, все це здійснили згідно з домовленостями із самим Володимиром Зеленським і нинішнє призначення цілого переліку осіб близьких до Портнова на високі державні посади, є наслідком цих домовленостей. Зокрема, мова йде про призначення люстрованного Андрія Богдана керівником офісу Президента.
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Про це повідомляє Українська правда.
Так, у ній йдеться про факти порушення ним виборчого законодавства та звинувачення Портнова в створені злочинної організації з метою узурпації влади.
Зокрема, законодавство передбачає виключно добровільне фінансування передвиборчих фондів, натомість цілий перелік помічників та юристів підлеглих Портнову перерахували мільйони гривень в передвиборчий фонд кандидата в Президенти Володимира Зеленського, виконуючи доручення Портнова.
Зауважують, все це здійснили згідно з домовленостями із самим Володимиром Зеленським і нинішнє призначення цілого переліку осіб близьких до Портнова на високі державні посади, є наслідком цих домовленостей. Зокрема, мова йде про призначення люстрованного Андрія Богдана керівником офісу Президента.
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