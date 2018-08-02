На Волині сильний вітер повалив дерева і позривав дахи будинків
Сьогодні, 10:46
13 серпня негода за лічені хвилини наробила біди у деяких селах Любешівського району.
Так, у селищному парку буревій повалив старезні дерева, пообламував і гілки, - пише газета Нове життя.
У Зарудчі, як розповів в.о. старости Анатолій Зімич, вітер порозкривав декілька будівель – житлових та господарських, позривало частково шифер. У тому числі постраждав і його дім. Господарі швидко намагались перекрити дахи, бо ж упродовж дня кілька разів знову дощило. Декому з жителів В’язівна теж позривав вітер шифер із дахів.
Через дощ, вітер, грозу певний час був повністю знеструмлений Любешів, не було світла в Залізниці, Лобні, а на їхніх хуторах Гряда і Скоморохи досі тривають відновлювальні роботи. Адже там, повідомив директор Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк, найбільше було пошкоджень.
У райцентрі відновлювали електропостачання по окремих вулицях, провулках до половини дня. Мали місце пряме попадання блискавки в електрообладнання у двох місцях, обриви ліній, у тому числі й через обірвані гілки дерев.
По селах Деревок, Залаззя, Хутомир, Бихів на певний період відбулося аварійне відключення: спрацювала система захисту ліній електропередач, пояснив Віталій Володимирович.
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Так, у селищному парку буревій повалив старезні дерева, пообламував і гілки, - пише газета Нове життя.
У Зарудчі, як розповів в.о. старости Анатолій Зімич, вітер порозкривав декілька будівель – житлових та господарських, позривало частково шифер. У тому числі постраждав і його дім. Господарі швидко намагались перекрити дахи, бо ж упродовж дня кілька разів знову дощило. Декому з жителів В’язівна теж позривав вітер шифер із дахів.
Через дощ, вітер, грозу певний час був повністю знеструмлений Любешів, не було світла в Залізниці, Лобні, а на їхніх хуторах Гряда і Скоморохи досі тривають відновлювальні роботи. Адже там, повідомив директор Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк, найбільше було пошкоджень.
У райцентрі відновлювали електропостачання по окремих вулицях, провулках до половини дня. Мали місце пряме попадання блискавки в електрообладнання у двох місцях, обриви ліній, у тому числі й через обірвані гілки дерев.
По селах Деревок, Залаззя, Хутомир, Бихів на певний період відбулося аварійне відключення: спрацювала система захисту ліній електропередач, пояснив Віталій Володимирович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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