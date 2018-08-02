На Волині сильний вітер повалив дерева і позривав дахи будинків





Так, у селищному парку буревій повалив старезні дерева, пообламував і гілки, - пише газета



У Зарудчі, як розповів в.о. старости Анатолій Зімич, вітер порозкривав декілька будівель – житлових та господарських, позривало частково шифер. У тому числі постраждав і його дім. Господарі швидко намагались перекрити дахи, бо ж упродовж дня кілька разів знову дощило. Декому з жителів В’язівна теж позривав вітер шифер із дахів.



Через дощ, вітер, грозу певний час був повністю знеструмлений Любешів, не було світла в Залізниці, Лобні, а на їхніх хуторах Гряда і Скоморохи досі тривають відновлювальні роботи. Адже там, повідомив директор Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк, найбільше було пошкоджень.



У райцентрі відновлювали електропостачання по окремих вулицях, провулках до половини дня. Мали місце пряме попадання блискавки в електрообладнання у двох місцях, обриви ліній, у тому числі й через обірвані гілки дерев.



По селах Деревок, Залаззя, Хутомир, Бихів на певний період відбулося аварійне відключення: спрацювала система захисту ліній електропередач, пояснив Віталій Володимирович. ﻿



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 серпня негода за лічені хвилини наробила біди у деяких селах Любешівського району.Так, у селищному парку буревій повалив старезні дерева, пообламував і гілки, - пише газета Нове життя У Зарудчі, як розповів в.о. старости Анатолій Зімич, вітер порозкривав декілька будівель – житлових та господарських, позривало частково шифер. У тому числі постраждав і його дім. Господарі швидко намагались перекрити дахи, бо ж упродовж дня кілька разів знову дощило. Декому з жителів В’язівна теж позривав вітер шифер із дахів.Через дощ, вітер, грозу певний час був повністю знеструмлений Любешів, не було світла в Залізниці, Лобні, а на їхніх хуторах Гряда і Скоморохи досі тривають відновлювальні роботи. Адже там, повідомив директор Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк, найбільше було пошкоджень.У райцентрі відновлювали електропостачання по окремих вулицях, провулках до половини дня. Мали місце пряме попадання блискавки в електрообладнання у двох місцях, обриви ліній, у тому числі й через обірвані гілки дерев.По селах Деревок, Залаззя, Хутомир, Бихів на певний період відбулося аварійне відключення: спрацювала система захисту ліній електропередач, пояснив Віталій Володимирович. ﻿

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