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На Волині сильний вітер повалив дерева і позривав дахи будинків

На Волині сильний вітер повалив дерева і позривав дахи будинків
13 серпня негода за лічені хвилини наробила біди у деяких селах Любешівського району.

Так, у селищному парку буревій повалив старезні дерева, пообламував і гілки, - пише газета Нове життя.

У Зарудчі, як розповів в.о. старости Анатолій Зімич, вітер порозкривав декілька будівель – житлових та господарських, позривало частково шифер. У тому числі постраждав і його дім. Господарі швидко намагались перекрити дахи, бо ж упродовж дня кілька разів знову дощило. Декому з жителів В’язівна теж позривав вітер шифер із дахів.

Через дощ, вітер, грозу певний час був повністю знеструмлений Любешів, не було світла в Залізниці, Лобні, а на їхніх хуторах Гряда і Скоморохи досі тривають відновлювальні роботи. Адже там, повідомив директор Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк, найбільше було пошкоджень.

У райцентрі відновлювали електропостачання по окремих вулицях, провулках до половини дня. Мали місце пряме попадання блискавки в електрообладнання у двох місцях, обриви ліній, у тому числі й через обірвані гілки дерев.

По селах Деревок, Залаззя, Хутомир, Бихів на певний період відбулося аварійне відключення: спрацювала система захисту ліній електропередач, пояснив Віталій Володимирович. ﻿
На Волині сильний вітер повалив дерева і позривав дахи будинків
На Волині сильний вітер повалив дерева і позривав дахи будинків
На Волині сильний вітер повалив дерева і позривав дахи будинків

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Теги: негода, лихо, Любешів
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