Ґендерна рівність: луцький активіст запустив флешмоб на підтримку жінок
Сьогодні, 11:05
Активіст з Луцька Віктор Вальчук запустив у Facebook флешмоб #ПідтримуюЇї. Його мета - показати рівність чоловіка і жінки.
Флешмоб стартував учора,13 серпня, повідомляє Перший.
"Чоловіки, виявляється, що жінка теж втомлюється на роботі, інколи має поганий настрій, хоче просто лежати і нічого не робити по дому! Це жах!??? Ні, це реальність! Жах – це те, з чого я почав цей допис! Я за рівність в житті жінок та чоловіків! Я за рівний вибір, за рівний доступ, за рівне відношення, як до жінок так і до чоловіків! Сьогодні, я започатковую чоловічий флешмоб #ПідтримуюЇї !!!" – йдеться у дописі.
За словами лучанина, цей флешмоб націлений на подолання стереотипів в нашому суспільстві, а саме, що жінка «берегиня», що вона має сидіти з дітьми вдома і плекати годувальника-чоловіка. Має прибирати, готувати, прати, прасувати, пришивати, нести баули з супермаркету тощо.
"Тому усі чоловіки, які бажають долучитися до флешмобу #ПідтримуюЇї, повинні пришити будь-якого іншого ґудзика на лацкан піджака в знак того, що ми теж вміємо, можемо і робимо стереотипні "жіночі" обов'язки та виступаємо за рівні права та можливості жінок та чоловіків!" – заявив активіст.
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Флешмоб стартував учора,13 серпня, повідомляє Перший.
"Чоловіки, виявляється, що жінка теж втомлюється на роботі, інколи має поганий настрій, хоче просто лежати і нічого не робити по дому! Це жах!??? Ні, це реальність! Жах – це те, з чого я почав цей допис! Я за рівність в житті жінок та чоловіків! Я за рівний вибір, за рівний доступ, за рівне відношення, як до жінок так і до чоловіків! Сьогодні, я започатковую чоловічий флешмоб #ПідтримуюЇї !!!" – йдеться у дописі.
За словами лучанина, цей флешмоб націлений на подолання стереотипів в нашому суспільстві, а саме, що жінка «берегиня», що вона має сидіти з дітьми вдома і плекати годувальника-чоловіка. Має прибирати, готувати, прати, прасувати, пришивати, нести баули з супермаркету тощо.
"Тому усі чоловіки, які бажають долучитися до флешмобу #ПідтримуюЇї, повинні пришити будь-якого іншого ґудзика на лацкан піджака в знак того, що ми теж вміємо, можемо і робимо стереотипні "жіночі" обов'язки та виступаємо за рівні права та можливості жінок та чоловіків!" – заявив активіст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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