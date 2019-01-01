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За несплату аліментів волинян-боржників не пускають за кордон

За несплату аліментів волинян-боржників не пускають за кордон
На Волині через несплату аліментів покарали боржників.

Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області на сторінці у facebook.

Так, державні виконавці юстиції Волині 2969 боржників обмежили у праві керувати транспортним засобом, виїзду за кордон, полювати та користуватися зброєю за несплату аліментів.

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Теги: аліменти, боржники
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