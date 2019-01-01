За несплату аліментів волинян-боржників не пускають за кордон
Сьогодні, 11:09
На Волині через несплату аліментів покарали боржників.
Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області на сторінці у facebook.
Так, державні виконавці юстиції Волині 2969 боржників обмежили у праві керувати транспортним засобом, виїзду за кордон, полювати та користуватися зброєю за несплату аліментів.
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Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області на сторінці у facebook.
Так, державні виконавці юстиції Волині 2969 боржників обмежили у праві керувати транспортним засобом, виїзду за кордон, полювати та користуватися зброєю за несплату аліментів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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