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У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Палюче сонце, шквальний вітер, гроза - ніщо не стане на заваді у будівельників знаної компанії «ЛДБК», що невпинно продовжує зводити яскравий «карамельний» комплекс у Луцьку - ЖК «Caramel Residence». Усі старання задля того, аби власники осель мрії у «Caramel Residence» якомога швидше відчули переваги власного житла в новобудові.

У будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, чути дитячий сміх та душевні розмови ще з літа 2018 року. Саме тоді багатоповерхівка відкрила свої двері для мешканців.

У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, усі роботи добігають кінця. Приблизно за тиждень фахівці обіцяють повністю завершити штукатурні роботи всередині квартир. Паралельно у будинку роблять і стяжки підлоги, із якими також обіцяють впоратися за тиждень. Нагадаємо, раніше у «карамельній» багатоповерхівці перекрили дах.

Тривають роботи й будинку третьої черги ЖК «Caramel Residence», що розташований на вулиці Конякіна, 3В. Тут будівельники перекрили 9-ий поверх другої секції, а також 8-ий поверх першої секції.

Не вщухає й будівництво «карамельної» багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже звели 2 поверхи житла мрії і працюють над кладкою 3-го поверху. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
У Луцьку продовжують будувати комфортні та сучасні оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

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Теги: новобудови, житло, Caramel Residence, ЛДБК
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