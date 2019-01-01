Під Луцьком спалили плантацію коноплі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Поблизу Луцька спалили плантацію коноплі, яку правоохоронці нещодавно знайшли.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Національні Дружини- Волинь.
Нагадаємо, 23 липня патрульна поліція поблизу Луцька на вулиці Агрономічній виявила самосіви коноплі.
"Більше тижня соціальними мережами гуляла інформація щодо виявленої великої плантації коноплі поблизу Луцька. Проте жодної реакції від відповідних органів", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці у Facebook Національні Дружини- Волинь.
Нагадаємо, 23 липня патрульна поліція поблизу Луцька на вулиці Агрономічній виявила самосіви коноплі.
"Більше тижня соціальними мережами гуляла інформація щодо виявленої великої плантації коноплі поблизу Луцька. Проте жодної реакції від відповідних органів", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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