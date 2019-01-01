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Під Луцьком спалили плантацію коноплі. ФОТО

Під Луцьком спалили плантацію коноплі. ФОТО
Поблизу Луцька спалили плантацію коноплі, яку правоохоронці нещодавно знайшли.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Національні Дружини- Волинь.

Нагадаємо, 23 липня патрульна поліція поблизу Луцька на вулиці Агрономічній виявила самосіви коноплі.

"Більше тижня соціальними мережами гуляла інформація щодо виявленої великої плантації коноплі поблизу Луцька. Проте жодної реакції від відповідних органів", - йдеться у дописі.

Під Луцьком спалили плантацію коноплі. ФОТО
Під Луцьком спалили плантацію коноплі. ФОТО
Під Луцьком спалили плантацію коноплі. ФОТО
Під Луцьком спалили плантацію коноплі. ФОТО
Під Луцьком спалили плантацію коноплі. ФОТО

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Теги: конопля, спалили, нацдружина, Луцьк
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