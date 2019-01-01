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Волинянин через вікно проник до чужої квартири і пошкодив там труби

Волинянин через вікно проник до чужої квартири і пошкодив там труби
Мешканець Ковеля без згоди власниці житла «погосподарював» у її ванній кімнаті.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.

Зазначається, що 40-річний ковельчанин в ніч з 25 на 26 травня цього року без згоди та всупереч волі 69-річної власниці житла через відчинену кватирку вікна незаконно проник до її житлового будинку, де у ванній кімнаті пошкодив змішувач та труби водопостачання, чим привів їх у непридатний для подальшого використання стан, після чого вчинив конфлікт із пенсіонеркою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (Незаконне проникнення до житла), що карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

У судовому засіданні потерпіла подала суду клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку з тим, що вона відмовляється від підтримання приватного обвинувачення. Сам же порушник закону пояснив, що з нею примирився.

Суд постановив закрити справу. Про мотиви протиправних дій чоловіка – в судовій ухвалі нічого не сказано.

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Теги: пенсіонерка, проникнення, квартира
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