У Ковелі тимчасово запровадили особливий режим через антитерористичні навчання





У зв’язку з цим у місті Ковель та Ковельському районі змінили рівень терористичної загрози з «сірий» на «жовтий», - інформує



Повідомляють, що на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.



Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.



У випадку виявлення підозрілих осіб або предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності звертатися до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332)24-22-10, 097-7-911-911, e-mail





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 14 серпня, під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області на території регіону розпочалися планові антитерористичні навчання.У зв’язку з цим у місті Ковель та Ковельському районі змінили рівень терористичної загрози з «сірий» на «жовтий», - інформує пресслужба УСБУ у Волинській області. Повідомляють, що на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.У випадку виявлення підозрілих осіб або предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності звертатися до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332)24-22-10, 097-7-911-911, e-mail [email protected] , або за номером 102.

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