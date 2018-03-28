У Ковелі тимчасово запровадили особливий режим через антитерористичні навчання
Сьогодні, 11:52
Сьогодні, 14 серпня, під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області на території регіону розпочалися планові антитерористичні навчання.
У зв’язку з цим у місті Ковель та Ковельському районі змінили рівень терористичної загрози з «сірий» на «жовтий», - інформує пресслужба УСБУ у Волинській області.
Повідомляють, що на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.
Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.
У випадку виявлення підозрілих осіб або предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності звертатися до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332)24-22-10, 097-7-911-911, e-mail [email protected], або за номером 102.
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У зв’язку з цим у місті Ковель та Ковельському районі змінили рівень терористичної загрози з «сірий» на «жовтий», - інформує пресслужба УСБУ у Волинській області.
Повідомляють, що на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.
Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.
У випадку виявлення підозрілих осіб або предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності звертатися до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332)24-22-10, 097-7-911-911, e-mail [email protected], або за номером 102.
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