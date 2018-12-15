У Ковелі на автостанції пограбували чоловіка





Інцидент трапився близько опівночі сьогодні, 14 серпня, - пише патрульна поліція Волинської області.



Так, 35-річний чоловік з Ковельського району заснув в очікуванні свого автобуса на автостанції, а коли прокинувся, виявив відсутність мобільного телефона.



Про факт одразу повідомив поліцію.



На щастя, жінка, яка була очевидицею події, описала зловмисників, які скоїли крадіжку. Тож завдяки детальному опису зовнішніх даних, ретельно обстеживши територію, ковельські патрульні виявили двох чоловіків, які підходили під орієнтування.



Свою провину визнали вони визнали. Їх передали слідчому для проведення подальших дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі затримали грабіжників.Інцидент трапився близько опівночі сьогодні, 14 серпня, - пише патрульна поліція Волинської області.Так, 35-річний чоловік з Ковельського району заснув в очікуванні свого автобуса на автостанції, а коли прокинувся, виявив відсутність мобільного телефона.Про факт одразу повідомив поліцію.На щастя, жінка, яка була очевидицею події, описала зловмисників, які скоїли крадіжку. Тож завдяки детальному опису зовнішніх даних, ретельно обстеживши територію, ковельські патрульні виявили двох чоловіків, які підходили під орієнтування.Свою провину визнали вони визнали. Їх передали слідчому для проведення подальших дій.

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