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Край неба палає: казковий захід сонця на Світязі. ФОТО

Край неба палає: казковий захід сонця на Світязі. ФОТО
Депутат Луцькради Андрій Білан поділився мальовничими світлинами заходу сонця на озері Світязі.

Фотографії опублікував на сторінці у Facebook.

"Захід сонця на Світязі щодня дивує новими барвами", - йдеться у дописі.

У коментарях користувачі висловлюють захоплення неймовірної краси волинського озера.

Край неба палає: казковий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: казковий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: казковий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: казковий захід сонця на Світязі. ФОТО
Край неба палає: казковий захід сонця на Світязі. ФОТО

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Теги: дивовижні світлини, захід сонця, озеро Світязь
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