Край неба палає: казковий захід сонця на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 20:22
Депутат Луцькради Андрій Білан поділився мальовничими світлинами заходу сонця на озері Світязі.
Фотографії опублікував на сторінці у Facebook.
"Захід сонця на Світязі щодня дивує новими барвами", - йдеться у дописі.
У коментарях користувачі висловлюють захоплення неймовірної краси волинського озера.
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Фотографії опублікував на сторінці у Facebook.
"Захід сонця на Світязі щодня дивує новими барвами", - йдеться у дописі.
У коментарях користувачі висловлюють захоплення неймовірної краси волинського озера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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