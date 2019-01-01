Край неба палає: казковий захід сонця на Світязі. ФОТО

Андрій Білан поділився мальовничими світлинами заходу сонця на озері Світязі.



Фотографії



"Захід сонця на Світязі щодня дивує новими барвами", - йдеться у дописі.



У коментарях користувачі висловлюють захоплення неймовірної краси волинського озера.





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