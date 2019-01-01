вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 200 автівок

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 200 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 12:00 14 серпня стоять 190 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12:00
Республіка Польща: “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –100, “Краковець” – 90", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: черги, кордон, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21-річний волинянин вкрав у магазині дві пляшки горілки
Сьогодні, 12:47
Прикордонники Луцького загону не допустили перевезення контрабанди до Польщі. ФОТО
Сьогодні, 12:28
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 200 автівок
Сьогодні, 12:23
На території церкви на Вінничині отруїлось 12 людей
Сьогодні, 12:16
У Луцьку на ремонт закриють декілька дитсадків
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок
09 серпень, 15:49
У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок
04 серпень, 10:02
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок
01 серпень, 12:21
У чергах на кордоні з Польщею – 100 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 100 автівок
31 липень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
21-річний волинянин вкрав у магазині дві пляшки горілки
Сьогодні, 12:47
 0
Прикордонники Луцького загону не допустили перевезення контрабанди до Польщі. ФОТО
Сьогодні, 12:28
 0
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 200 автівок
Сьогодні, 12:23
 0
На території церкви на Вінничині отруїлось 12 людей
Сьогодні, 12:16
 0
У Луцьку на ремонт закриють декілька дитсадків
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿