Прикордонники Луцького загону не допустили перевезення контрабанди до Польщі. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі



Правопорушників з контрабандним куривом співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління та прикордонники Луцького загону виявили в районі населеного пункту Новоугрузьке, що на Волині, за 300 метрів від лінії державного кордону.



Під час переслідування прикордонники затримали особу, яка намагалась втекти. На затриманого склали процесуальні документи. Безакцизні тютюнові вироби в кількості майже 5 тисяч пачок передали представникам податкової поліції.



У цей же вечір, вже поблизу українсько-білоруського кордону, неподалік пункту пропуску «Пулемець» прикордонний наряд виявив сумку та пакет з безакцизними тютюновими виробами білоруського виробництва.



Сигарети в кількості 450 пачок передали представникам фіскальної служби, проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до даного правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині прикордонники зупинили контрабанду цигарок.Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ Правопорушників з контрабандним куривом співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління та прикордонники Луцького загону виявили в районі населеного пункту Новоугрузьке, що на Волині, за 300 метрів від лінії державного кордону.Під час переслідування прикордонники затримали особу, яка намагалась втекти. На затриманого склали процесуальні документи. Безакцизні тютюнові вироби в кількості майже 5 тисяч пачок передали представникам податкової поліції.У цей же вечір, вже поблизу українсько-білоруського кордону, неподалік пункту пропуску «Пулемець» прикордонний наряд виявив сумку та пакет з безакцизними тютюновими виробами білоруського виробництва.Сигарети в кількості 450 пачок передали представникам фіскальної служби, проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до даного правопорушення.

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