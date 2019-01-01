21-річний волинянин вкрав у магазині дві пляшки горілки





До слова, оковита вартувала майже 300 гривень, - розповіли правоохоронці



Знайти злодія вдалося «по гарячих слідах». Поліцейські встановили, що крадіжку вчинив 21-річний мешканець Володимира-Волинського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 13-го серпня молодий чоловік поцупив у продуктовому магазині дві пляшки горілки.До слова, оковита вартувала майже 300 гривень, - розповіли правоохоронці БУГу Знайти злодія вдалося «по гарячих слідах». Поліцейські встановили, що крадіжку вчинив 21-річний мешканець Володимира-Волинського.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію