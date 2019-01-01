21-річний волинянин вкрав у магазині дві пляшки горілки
Сьогодні, 12:47
У Володимирі-Волинському 13-го серпня молодий чоловік поцупив у продуктовому магазині дві пляшки горілки.
До слова, оковита вартувала майже 300 гривень, - розповіли правоохоронці БУГу.
Знайти злодія вдалося «по гарячих слідах». Поліцейські встановили, що крадіжку вчинив 21-річний мешканець Володимира-Волинського.
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До слова, оковита вартувала майже 300 гривень, - розповіли правоохоронці БУГу.
Знайти злодія вдалося «по гарячих слідах». Поліцейські встановили, що крадіжку вчинив 21-річний мешканець Володимира-Волинського.
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