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21-річний волинянин вкрав у магазині дві пляшки горілки

21-річний волинянин вкрав у магазині дві пляшки горілки
У Володимирі-Волинському 13-го серпня молодий чоловік поцупив у продуктовому магазині дві пляшки горілки.

До слова, оковита вартувала майже 300 гривень, - розповіли правоохоронці БУГу.

Знайти злодія вдалося «по гарячих слідах». Поліцейські встановили, що крадіжку вчинив 21-річний мешканець Володимира-Волинського.

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Теги: крадіжка, горілка
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