У Польщі затримали українця, якого підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини





Про це повідомляє Головна комендатура поліції Польщі в середу, 14 серпня, - пише



Чоловіка вже передали українським правоохоронцям. Незабаром він постане перед судом.



"На основі інформації, наданої колегами з української поліції, власних даних і оперативної діяльності, було встановлено, що Микола С., маючи намір уникнути відповідальності, ховався за межами своєї країни. Всього через кілька днів після вбивства він вперше виїхав до Польщі, і коли було знайдено тіло 17-річної вбитої в 2018 році, він знову з'явився в Польщі", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що затримання українця на вулицях Познані було "дуже динамічним", але професійним і безпечним для очевидців і пасажирів автомобіля, в якому їхав підозрюваний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У польському місті Познань поліція затримала 28-річного українця, якого підозрюють у жорстокому вбивстві молодої дівчини в Україні.Про це повідомляє Головна комендатура поліції Польщі в середу, 14 серпня, - пише Корреспондент Чоловіка вже передали українським правоохоронцям. Незабаром він постане перед судом."На основі інформації, наданої колегами з української поліції, власних даних і оперативної діяльності, було встановлено, що Микола С., маючи намір уникнути відповідальності, ховався за межами своєї країни. Всього через кілька днів після вбивства він вперше виїхав до Польщі, і коли було знайдено тіло 17-річної вбитої в 2018 році, він знову з'явився в Польщі", - йдеться в повідомленні.Зазначено, що затримання українця на вулицях Познані було "дуже динамічним", але професійним і безпечним для очевидців і пасажирів автомобіля, в якому їхав підозрюваний.

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