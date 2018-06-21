На Волині більше півтори тисячі пар скористались послугою «Шлюб за добу»
Сьогодні, 13:16
На Волині 1 688 пар скористалось послугою «Шлюб за добу».
Про це повідомили у пресслужбі Головного територіальне управління юстиції у Волинській області.
Уже два роки на Волині діє пілотний проект «Шлюб за добу», який дає можливість закоханим одружитися за 24 години після подачі усіх необхідних документів.
«Послуга зарекомендувала себе як зручна і доступна, а тому стає дедалі популярнішою серед волинян. Так, уже 1 688 пар одружилися в рамках проекту «Шлюб за добу» з початку його дії», – зазначили у дописі.
Волинянам нагадують, що для того, щоб скористатися сервісом нареченим необхідно зробити кілька простих кроків:
- звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені на офіційному сайті територіального органу юстиції.
- обрати дату та час для проведення державної реєстрації.
- укласти цивільно-правовий договір про надання послуги.
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Про це повідомили у пресслужбі Головного територіальне управління юстиції у Волинській області.
Уже два роки на Волині діє пілотний проект «Шлюб за добу», який дає можливість закоханим одружитися за 24 години після подачі усіх необхідних документів.
«Послуга зарекомендувала себе як зручна і доступна, а тому стає дедалі популярнішою серед волинян. Так, уже 1 688 пар одружилися в рамках проекту «Шлюб за добу» з початку його дії», – зазначили у дописі.
Волинянам нагадують, що для того, щоб скористатися сервісом нареченим необхідно зробити кілька простих кроків:
- звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені на офіційному сайті територіального органу юстиції.
- обрати дату та час для проведення державної реєстрації.
- укласти цивільно-правовий договір про надання послуги.
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