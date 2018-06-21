На Волині більше півтори тисячі пар скористались послугою «Шлюб за добу»

На Волині 1 688 пар скористалось послугою «Шлюб за добу».Про це повідомили у пресслужбі Головного територіальне управління юстиції у Волинській області.Уже два роки на Волині діє пілотний проект «Шлюб за добу», який дає можливість закоханим одружитися за 24 години після подачі усіх необхідних документів.«Послуга зарекомендувала себе як зручна і доступна, а тому стає дедалі популярнішою серед волинян. Так, уже 1 688 пар одружилися в рамках проекту «Шлюб за добу» з початку його дії», – зазначили у дописі.Волинянам нагадують, що для того, щоб скористатися сервісом нареченим необхідно зробити кілька простих кроків:- звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені на офіційному сайті територіального органу юстиції.- обрати дату та час для проведення державної реєстрації.- укласти цивільно-правовий договір про надання послуги.