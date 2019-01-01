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Били, катували та закопали живцем: на Волині двоє молодиків познущалися над знайомим

Били, катували та закопали живцем: на Волині двоє молодиків познущалися над знайомим
У Нововолинську двоє чоловіків напали на знайомого, вивезли його на терикон, зв'язали та катували.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.

Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним та 30-річним мешканцями шахтарського міста розбою, викрадення офіційних документів з корисливих мотивів, незаконного заволодіння паспортом та незаконного позбавлення волі людини.

Надвечір 25 червня 2019 року молодики напали на знайомого, який перебував з ними в одному автомобілі, зв’язали його, побили та вивезли до одного з териконів у Нововолинську.

У безлюдному місці зловмисники продовжили побиття та тортури – проводили по шкірі чоловіка ножем, висловлюючи погрози, а тоді помістили у канаву і, заліпивши рот скотчем, закидали жертву землею та сміттям. І так залишили, а самі поїхали.

У ході знущань молодики відібрали в потерпілого банківські картки, з яких мали намір зняти кошти, паспорт і сумку з грошима й речами –усе належне іншій особі.

Звільнився потерпілий лиш за кілька годин.

Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 187, ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 357, ч.2 ст. 146 КК України.

Прокурори наполягають на обранні їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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Теги: Волинь, тортури
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