Розповіли, як на довірливих волинянах наживаються шахраї

На Волині шахраї дурять жителів області, які хочуть орендувати житло.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.Упродовж першої декади серпня 2019 року лише у Луцьку та Луцькому районі зафіксували 20 шахрайств.Деякі з них пов’язані з орендою житла через мережу Інтернет, адже із наближенням осені пожвавлюється попит на оренду квартир у містах.Схема не нова – спритники, називаючись власниками житла, розміщують у мережі оголошення про здачу його в оренду, при цьому ілюструють свої пропозиції гарними фото квартир та пропонують спокусливо низьку ціну.У телефонних розмовах із потенційними орендарями ошуканці переконують, що помешканням цікавиться багато клієнтів – і, не перерахувавши одразу ж завдаток на вказаний ними рахунок, можливість винайняти житло на гарних умовах можна втратити.Довірливі громадяни перераховують шахраям передоплату – й після цього зв'язок з «власниками квартири» переривається назавжди.Так, 7 серпня 20-річна лучанка перерахувала шахраям 1800 грн. Суми, яких позбулися інші потерпілі – від 500 до 1000 грн.Прокуратура Волині укотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, винаймаючи житло через Інтернет, і в жодному разі не здійснювати оплату за нього шляхом перерахунку безготівкових коштів.