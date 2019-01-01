Розповіли, як на довірливих волинянах наживаються шахраї
Сьогодні, 13:41
На Волині шахраї дурять жителів області, які хочуть орендувати житло.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Упродовж першої декади серпня 2019 року лише у Луцьку та Луцькому районі зафіксували 20 шахрайств.
Деякі з них пов’язані з орендою житла через мережу Інтернет, адже із наближенням осені пожвавлюється попит на оренду квартир у містах.
Схема не нова – спритники, називаючись власниками житла, розміщують у мережі оголошення про здачу його в оренду, при цьому ілюструють свої пропозиції гарними фото квартир та пропонують спокусливо низьку ціну.
У телефонних розмовах із потенційними орендарями ошуканці переконують, що помешканням цікавиться багато клієнтів – і, не перерахувавши одразу ж завдаток на вказаний ними рахунок, можливість винайняти житло на гарних умовах можна втратити.
Довірливі громадяни перераховують шахраям передоплату – й після цього зв'язок з «власниками квартири» переривається назавжди.
Так, 7 серпня 20-річна лучанка перерахувала шахраям 1800 грн. Суми, яких позбулися інші потерпілі – від 500 до 1000 грн.
Прокуратура Волині укотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, винаймаючи житло через Інтернет, і в жодному разі не здійснювати оплату за нього шляхом перерахунку безготівкових коштів.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Упродовж першої декади серпня 2019 року лише у Луцьку та Луцькому районі зафіксували 20 шахрайств.
Деякі з них пов’язані з орендою житла через мережу Інтернет, адже із наближенням осені пожвавлюється попит на оренду квартир у містах.
Схема не нова – спритники, називаючись власниками житла, розміщують у мережі оголошення про здачу його в оренду, при цьому ілюструють свої пропозиції гарними фото квартир та пропонують спокусливо низьку ціну.
У телефонних розмовах із потенційними орендарями ошуканці переконують, що помешканням цікавиться багато клієнтів – і, не перерахувавши одразу ж завдаток на вказаний ними рахунок, можливість винайняти житло на гарних умовах можна втратити.
Довірливі громадяни перераховують шахраям передоплату – й після цього зв'язок з «власниками квартири» переривається назавжди.
Так, 7 серпня 20-річна лучанка перерахувала шахраям 1800 грн. Суми, яких позбулися інші потерпілі – від 500 до 1000 грн.
Прокуратура Волині укотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, винаймаючи житло через Інтернет, і в жодному разі не здійснювати оплату за нього шляхом перерахунку безготівкових коштів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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