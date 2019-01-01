У Луцьку відбудеться відкрита зустріч з відомим хірургом Валіхновським
Сьогодні, 14:00
У рамках Всеукраїнського туру відомий хірург Ростислав Валіхновський запрошує лучан на відкриту зустріч.
Про це він повідомив на сторінці у Facebook.
Консультації відбудуться 20 серпня о 11-й годині.
Зазначають, захід проходитиме у готелі "Україна" на вулиці Словацького,2.
До слова, Ростислав Валіхновський проведе консультації у таких містах: Костопіль, Мукачеве, Ковель, Вінниця, Нововолинськ, Березне, Кам'янець-Подільський.
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Про це він повідомив на сторінці у Facebook.
Консультації відбудуться 20 серпня о 11-й годині.
Зазначають, захід проходитиме у готелі "Україна" на вулиці Словацького,2.
До слова, Ростислав Валіхновський проведе консультації у таких містах: Костопіль, Мукачеве, Ковель, Вінниця, Нововолинськ, Березне, Кам'янець-Подільський.
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