вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбудеться відкрита зустріч з відомим хірургом Валіхновським

У Луцьку відбудеться відкрита зустріч з відомим хірургом Валіхновським
У рамках Всеукраїнського туру відомий хірург Ростислав Валіхновський запрошує лучан на відкриту зустріч.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

Консультації відбудуться 20 серпня о 11-й годині.

Зазначають, захід проходитиме у готелі "Україна" на вулиці Словацького,2.

До слова, Ростислав Валіхновський проведе консультації у таких містах: Костопіль, Мукачеве, Ковель, Вінниця, Нововолинськ, Березне, Кам'янець-Подільський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ростислав Валіхновський, відкрита зустріч, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українська автокефальна церква офіційно припинила існування
Сьогодні, 14:18
У селищі на Волині знайшли небезпечний бур’ян, який викликає алергію
Сьогодні, 14:05
У Луцьку відбудеться відкрита зустріч з відомим хірургом Валіхновським
Сьогодні, 14:00
Цивільні правоохоронні органи не можуть розслідувати військові злочини, – Ігор Лапін
Сьогодні, 13:49
Розповіли, як на довірливих волинянах наживаються шахраї
Сьогодні, 13:41
Схожі новини
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:00
Під Луцьком спалили плантацію коноплі. ФОТО Під Луцьком спалили плантацію коноплі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У Луцьку відбувся фестиваль каліграфії. ВІДЕО У Луцьку відбувся фестиваль каліграфії. ВІДЕО
Сьогодні, 05:31
Лучан закликають ділитися ідеями щодо реконструкції Театрального майдану Лучан закликають ділитися ідеями щодо реконструкції Театрального майдану
13 серпень, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Тойкуті та Люблинці відсвяткували дні села. ФОТО
Сьогодні, 14:26
 0
У Ковелі через антитерористичні навчання – кілометрові затори
Сьогодні, 14:24
 0
Українська автокефальна церква офіційно припинила існування
Сьогодні, 14:18
 0
У селищі на Волині знайшли небезпечний бур’ян, який викликає алергію
Сьогодні, 14:05
 0
У Луцьку відбудеться відкрита зустріч з відомим хірургом Валіхновським
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿