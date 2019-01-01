У селищі на Волині знайшли небезпечний бур’ян, який викликає алергію
Сьогодні, 14:05
На території селища Мар’янівка знайшли карантинний бур’ян – амброзію полинолисту.
Про це повідомляють на сайті Горохівської РДА, - пише Район.Горохів.
Зазначається, що ця рослина засмічує подвір’я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні колії. Амброзія є карантинним бур’яном не лише для України, а і для багатьох держав світу. Вантажі, засмічені насінням амброзії, до експорту у ці країни не допускають.
Крім того, рослини амброзії виробляють величезну кількість пилку, який є дуже небезпечним для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання – поліноз.
По зовнішньому виду амброзія нагадує полин гіркий, вся рослина опушена, стебло пряме, гіллясте, довжиною 4-15 см. Цей бур’ян досягає висоти 20-180 см, одна рослина дає 30-40 тисяч насінин. Насіння зберігає життєздатність до 40 років. Масове цвітіння бур’яну спостерігають у кінці липня-серпня, а продовжується воно у вересні.
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Про це повідомляють на сайті Горохівської РДА, - пише Район.Горохів.
Зазначається, що ця рослина засмічує подвір’я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні колії. Амброзія є карантинним бур’яном не лише для України, а і для багатьох держав світу. Вантажі, засмічені насінням амброзії, до експорту у ці країни не допускають.
Крім того, рослини амброзії виробляють величезну кількість пилку, який є дуже небезпечним для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання – поліноз.
По зовнішньому виду амброзія нагадує полин гіркий, вся рослина опушена, стебло пряме, гіллясте, довжиною 4-15 см. Цей бур’ян досягає висоти 20-180 см, одна рослина дає 30-40 тисяч насінин. Насіння зберігає життєздатність до 40 років. Масове цвітіння бур’яну спостерігають у кінці липня-серпня, а продовжується воно у вересні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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