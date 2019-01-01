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У селищі на Волині знайшли небезпечний бур’ян, який викликає алергію

У селищі на Волині знайшли небезпечний бур’ян, який викликає алергію
На території селища Мар’янівка знайшли карантинний бур’ян – амброзію полинолисту.

Про це повідомляють на сайті Горохівської РДА, - пише Район.Горохів.

Зазначається, що ця рослина засмічує подвір’я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні колії. Амброзія є карантинним бур’яном не лише для України, а і для багатьох держав світу. Вантажі, засмічені насінням амброзії, до експорту у ці країни не допускають.

Крім того, рослини амброзії виробляють величезну кількість пилку, який є дуже небезпечним для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання – поліноз.

По зовнішньому виду амброзія нагадує полин гіркий, вся рослина опушена, стебло пряме, гіллясте, довжиною 4-15 см. Цей бур’ян досягає висоти 20-180 см, одна рослина дає 30-40 тисяч насінин. Насіння зберігає життєздатність до 40 років. Масове цвітіння бур’яну спостерігають у кінці липня-серпня, а продовжується воно у вересні.


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Теги: амброзія, небезпека
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