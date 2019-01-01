Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 -17:00Школа с. Вощатин, вул.: 1-го травня, П.Мельника, Вузька, Крайня2. ТП-51 Л-1 14:00 - 17:00 «Ощадбанк» вул. Небесної Сотні, 5, маг. «Стеліт», магазин «Чудопіч» м. Володимир.-ВолинськийВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,2. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,с.Ставище,3. КТП-225 10:00 – 16:00 с. Видерта, вул. Б.Хмельницького.1 ПЛ-0,4кВ КТП-1449:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-0,4кВ КТП-1269:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариствоПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3 ПЛ-0,4кВ КТП-2569:00-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина Павлівна ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,1. ПЛ-0,4кВ від КТП №4349:00-17:00 ОК "Підгірський-5"Ковельське РЖКП №2ФОП Яскорський О.ІТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Володимирська, вул.40р.Перемоги2.ПЛ-0,4кВ від КТП №7319:00-17:00МПП "Надія"ФОП Реган В.Й.НП ТзОВ"Турія" c.Зелена3.ПЛ-10кВ Л.89-06(ТП-320, ТП-625,ТП-617, ТП-607,ТП-217, ТП-351,ТП-344, ТП-355,ТП-334, ТП-557,ТП-725, ТП-210,ТП-276, ТП-696,ТП-697, ТП-338,ТП-211, ТП-349,ТП-214, ТП-220,ТП-510, ТП-213,ТП-507, ТП-283,ТП-584, ТП-585,ТП-695)9:00-17:00 Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В.м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.Інформацію не надано.Інформацію не надано.1. 10:00 – 17:00 ТзОВ „Панхім”, Філія „Луцький райавтодор”, ФОП „Калінін С.В., ПВП „ЕДГАРД”, житловий масив „Веселковий”, «Світлий», «Надстир’я», «Липневий»ФОП Лучицький. с. Рованці (частково)2 ПЛ-10 кВ Л-67-03 (КТП-95, 263, 545, 97, 268, 533, 296, 780, 807) 09:30 – 17:00 Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Брище, с. Буків3 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-15 10:00 – 17:00 с. Городок: С/р с. Одеради (ФАП, артсердловина) с. Городок4 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-417 09:30 – 16:00 ФОП Матвійчук І.М. с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80, Шевченка№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ЗТП-999:00 – 17:00ФОП Богуш Ольга ІванівнаФОП Панчук Г.Й.ФОП Трофимович Віталій ПавловичОб"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дім 43"ТзОВ "Фортуна"Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг)Наш край (весь центр міста) м. Любомль вул.: Коновальця, Незалежності, Чапаєва (Ярослава Мудрого), Української Армії.2 КТП-2369:00 – 17:00Магазини,с. ГупалиВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-30. 10:00-17:00 КТП-480, с. Карасин.ЩТП-475, - ТзОВ "УкрТАУЕР"1 ТП-91 Т-1, Т-2 09:00-17:00 АТБ-маркет, аптека «Рута», кафе «Оболонь», ломбард, бар «Європейський», магазини: «Віра», «Для Вас», «Легенда», «Клас», «Юнона», «Автовеломото», «Добрі меблі», «Квіти»; «Ощадбанк», Д/с №5, перукарня «Лінія стилю», Свято-вознесенський храм, школа №5 м.Нововолинськ15-мікрорайон, 13-18, 20, 211. 11:00-12:30с.Велемче, Датинь, Запіля, Дошно.2 пл-10кв.л66-04.13:15-14:45. с.Поступель.Зоряне.Адамівка.лучичі.Забріддя.Якуші3 пл-10кв.л66-03 15:00.-16:30хімзавод смт Ратно. вул.Гранична1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі15 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове16 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.ПереспаСтаровижівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-95. 10:00-17:00 Моб.зв"язок "Київстар". с.Любохини вул.Коржана.17 Вересня.2 ПЛ-0.4кв Л-1 КТП-169 10:00-17:00 с. Дубечно вул. Підварська. Костючика.1 ПЛ-0,4 кВКТП-28909:30-16:30 с. Залісці2 ПЛ-0,4 кВЗТП-199 Л-810:00-16:00Суд – адмінприміщення, друкарня, ФОП Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич,Омелюх, Назарчук, Шамхалова, - торг.повільйон с. Ружин3. 10:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, Турійська районна лікарня вет.медицини – дільниця ,ФОП Черенова- магазин , церква, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с.Миляновичі, Кличковичі, Туровичі,Зілов