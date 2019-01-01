Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00
Школа с. Вощатин, вул.: 1-го травня, П.Мельника, Вузька, Крайня
2. ТП-51 Л-1 14:00 - 17:00 «Ощадбанк» вул. Небесної Сотні, 5, маг. «Стеліт», магазин «Чудопіч» м. Володимир.-Волинський
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,
2. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).
с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,
с.Ставище,
3. КТП-225 10:00 – 16:00 с. Видерта, вул. Б.Хмельницького.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-256
9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №434
9:00-17:00 ОК "Підгірський-5"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Яскорський О.І
ТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Володимирська, вул.40р.Перемоги
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №731
9:00-17:00
МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
НП ТзОВ"Турія" c.Зелена
3.
ПЛ-10кВ Л.89-06
(ТП-320, ТП-625,
ТП-617, ТП-607,
ТП-217, ТП-351,
ТП-344, ТП-355,
ТП-334, ТП-557,
ТП-725, ТП-210,
ТП-276, ТП-696,
ТП-697, ТП-338,
ТП-211, ТП-349,
ТП-214, ТП-220,
ТП-510, ТП-213,
ТП-507, ТП-283,
ТП-584, ТП-585,
ТП-695)
9:00-17:00 Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В.
м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
Інформацію не надано.
Луцький район
1. 10:00 – 17:00 ТзОВ „Панхім”, Філія „Луцький райавтодор”, ФОП „Калінін С.В., ПВП „ЕДГАРД”, житловий масив „Веселковий”, «Світлий», «Надстир’я», «Липневий»ФОП Лучицький. с. Рованці (частково)
2 ПЛ-10 кВ Л-67-03 (КТП-95, 263, 545, 97, 268, 533, 296, 780, 807) 09:30 – 17:00 Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Брище, с. Буків
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-15 10:00 – 17:00 с. Городок: С/р с. Одеради (ФАП, артсердловина) с. Городок
4 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-417 09:30 – 16:00 ФОП Матвійчук І.М. с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80, Шевченка
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ЗТП-99
9:00 – 17:00
ФОП Богуш Ольга Іванівна
ФОП Панчук Г.Й.
ФОП Трофимович Віталій Павлович
Об"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дім 43"
ТзОВ "Фортуна"
Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг)
Наш край (весь центр міста) м. Любомль вул.: Коновальця, Незалежності, Чапаєва (Ярослава Мудрого), Української Армії.
2 КТП-236
9:00 – 17:00
Магазини,
с. Гупали
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-30. 10:00-17:00 КТП-480, с. Карасин.
ЩТП-475, - ТзОВ "УкрТАУЕР"
місто Нововолинськ
1 ТП-91 Т-1, Т-2 09:00-17:00 АТБ-маркет, аптека «Рута», кафе «Оболонь», ломбард, бар «Європейський», магазини: «Віра», «Для Вас», «Легенда», «Клас», «Юнона», «Автовеломото», «Добрі меблі», «Квіти»; «Ощадбанк», Д/с №5, перукарня «Лінія стилю», Свято-вознесенський храм, школа №5 м.Нововолинськ
15-мікрорайон, 13-18, 20, 21
Ратнівський район
1. 11:00-12:30
с.Велемче, Датинь, Запіля, Дошно.
.
2 пл-10кв.л66-04.
13:15-14:45. с.Поступель.Зоряне.Адамівка.лучичі.Забріддя.Якуші
3 пл-10кв.л66-03 15:00.-16:30
хімзавод смт Ратно. вул.Гранична
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове
16 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-95. 10:00-17:00 Моб.зв"язок "Київстар". с.Любохини вул.Коржана.17 Вересня.
2 ПЛ-0.4кв Л-1 КТП-169 10:00-17:00 с. Дубечно вул. Підварська. Костючика.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-289
09:30-16:30 с. Залісці
2 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-8
10:00-16:00
Суд – адмінприміщення, друкарня, ФОП Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич,Омелюх, Назарчук, Шамхалова, - торг.повільйон с. Ружин
3. 10:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, Турійська районна лікарня вет.медицини – дільниця ,ФОП Черенова- магазин , церква, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с.Миляновичі, Кличковичі, Туровичі,
Зілов
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00
Школа с. Вощатин, вул.: 1-го травня, П.Мельника, Вузька, Крайня
2. ТП-51 Л-1 14:00 - 17:00 «Ощадбанк» вул. Небесної Сотні, 5, маг. «Стеліт», магазин «Чудопіч» м. Володимир.-Волинський
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,
2. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).
с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,
с.Ставище,
3. КТП-225 10:00 – 16:00 с. Видерта, вул. Б.Хмельницького.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-256
9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна ПЛ-0,4кВ КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №434
9:00-17:00 ОК "Підгірський-5"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Яскорський О.І
ТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Володимирська, вул.40р.Перемоги
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №731
9:00-17:00
МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
НП ТзОВ"Турія" c.Зелена
3.
ПЛ-10кВ Л.89-06
(ТП-320, ТП-625,
ТП-617, ТП-607,
ТП-217, ТП-351,
ТП-344, ТП-355,
ТП-334, ТП-557,
ТП-725, ТП-210,
ТП-276, ТП-696,
ТП-697, ТП-338,
ТП-211, ТП-349,
ТП-214, ТП-220,
ТП-510, ТП-213,
ТП-507, ТП-283,
ТП-584, ТП-585,
ТП-695)
9:00-17:00 Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В.
м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
Інформацію не надано.
Луцький район
1. 10:00 – 17:00 ТзОВ „Панхім”, Філія „Луцький райавтодор”, ФОП „Калінін С.В., ПВП „ЕДГАРД”, житловий масив „Веселковий”, «Світлий», «Надстир’я», «Липневий»ФОП Лучицький. с. Рованці (частково)
2 ПЛ-10 кВ Л-67-03 (КТП-95, 263, 545, 97, 268, 533, 296, 780, 807) 09:30 – 17:00 Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Брище, с. Буків
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-15 10:00 – 17:00 с. Городок: С/р с. Одеради (ФАП, артсердловина) с. Городок
4 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-417 09:30 – 16:00 ФОП Матвійчук І.М. с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80, Шевченка
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ЗТП-99
9:00 – 17:00
ФОП Богуш Ольга Іванівна
ФОП Панчук Г.Й.
ФОП Трофимович Віталій Павлович
Об"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дім 43"
ТзОВ "Фортуна"
Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг)
Наш край (весь центр міста) м. Любомль вул.: Коновальця, Незалежності, Чапаєва (Ярослава Мудрого), Української Армії.
2 КТП-236
9:00 – 17:00
Магазини,
с. Гупали
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-30. 10:00-17:00 КТП-480, с. Карасин.
ЩТП-475, - ТзОВ "УкрТАУЕР"
місто Нововолинськ
1 ТП-91 Т-1, Т-2 09:00-17:00 АТБ-маркет, аптека «Рута», кафе «Оболонь», ломбард, бар «Європейський», магазини: «Віра», «Для Вас», «Легенда», «Клас», «Юнона», «Автовеломото», «Добрі меблі», «Квіти»; «Ощадбанк», Д/с №5, перукарня «Лінія стилю», Свято-вознесенський храм, школа №5 м.Нововолинськ
15-мікрорайон, 13-18, 20, 21
Ратнівський район
1. 11:00-12:30
с.Велемче, Датинь, Запіля, Дошно.
.
2 пл-10кв.л66-04.
13:15-14:45. с.Поступель.Зоряне.Адамівка.лучичі.Забріддя.Якуші
3 пл-10кв.л66-03 15:00.-16:30
хімзавод смт Ратно. вул.Гранична
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове
16 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-95. 10:00-17:00 Моб.зв"язок "Київстар". с.Любохини вул.Коржана.17 Вересня.
2 ПЛ-0.4кв Л-1 КТП-169 10:00-17:00 с. Дубечно вул. Підварська. Костючика.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-289
09:30-16:30 с. Залісці
2 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-8
10:00-16:00
Суд – адмінприміщення, друкарня, ФОП Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич,Омелюх, Назарчук, Шамхалова, - торг.повільйон с. Ружин
3. 10:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, Турійська районна лікарня вет.медицини – дільниця ,ФОП Черенова- магазин , церква, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с.Миляновичі, Кличковичі, Туровичі,
Зілов
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